تعديل النظام الانتخابي.. «5 دوائر وصوتان»

الأولى

تقدم عشرة نواب برسالة برلمانية لادراجها على بند الاوراق والرسائل الواردة في الجلسة المقبلة المزمع انعقادها في العشرين من هذا الشهر، يطلبون فيها بت المجلس في اقتراح بقانون يتناول نظام الصوتين بخمس دوائر بدلا من الصوت الواحد مع استعجاله وتقديمه على ما سواه والتصويت عليه بالمداولتين، على ان يكون التصويت نداء بالاسم.

ولفتت مصادر برلمانية الى ان ادراج مثل هذه الطلبات ذات الابعاد التشريعية على بند الاوراق والرسائل الواردة يعتبر مثار جدل لائحي، حيث يرى نواب وجوب تقديمه من خلال فتح بند ما يستجد من اعمال، لا من خلال الاوراق والرسائل الواردة.

واوضح احد مقدمي الرسالة وهو النائب عادل الدمخي ان الرسالة قدمت لرئيس المجلس لسحب الاقتراح الموجود امام اللجنة البرلمانية والذي يتناول الشأن نفسه.

وقال: مقترحنا كان عبارة عن تعديل النظام الانتخابي حتى يكون بصوتين في خمس دوائر، واخترنا آلية الرسالة الواردة لان اللجنة البرلمانية المختصة لم تلتزم بآلية رفع التقرير منذ يناير 2017، ورئاسة المجلس لم تستجب لطلب عقد جلسة خاصة لنظر الاقتراحات ذات الصلة بالنظام الانتخابي. وزاد: لا شك ان التعديل ليس بمستوى الطموح انما هو خطوة في الطريق لتغيير المشهد السياسي، وهو تعديل يراعي قرب موعد الانتخابات ويقرب بين الاراء المتباينة في هذا الشأن، مع وعدنا بتعديل جذري في النظام الانتخابي حال وصولنا للمجلس المقبل.

وأضاف: ان تغيير مشهد المجلس يستوجب تغيير الية ايصال النواب بشكل يحقق التعبير الحقيقي عن ارادة الشعب، وحماية الطبقات المحدودة والمتوسطة وحل ملفات القروض والبدون والتركيبة السكانية واختلالات الميزانية العامة، ونحن نطالب احتراما للامة والدستور ان تعرض الرسالة في الجلسة المقبلة وان يكون الحكم لممثلي الامة.

من جهته، اعلن رئيس لجنة الشباب احمد الفضل انتهاء اللجنة من تقريرها بشأن قانون الاحتراف الرياضي وقال سيتم ادراجه في الجلسات القادمة ان كان هناك مجال لذلك او ترحيله الى مجلس الأمة المقبل.

على صعيد آخر، اكتنف الغموض امس حيثيات اجتماع لجنة الداخلية والدفاع، وسط تعتيم اعضائها عما جرى في الاجتماع من مناقشات وقرارات، مع تردد انباء عن فض الاجتماع لعدم اكتمال النصاب ثم عقده من جديد وتمرير تشريعات ذات صلة بمعالجة قضية البدون وادراجها على جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس، ولم يفصح احد من اعضائها عما جرى تحديدا، ولم تبث صور الاجتماع والاعضاء الحاضرين. ولفتت مصادر الى حضور رئيس اللجنة عسكر العنزي والمقرر عبدالله الكندري والعضو سعود الشويعر.

من جانب اخر، وفيما لا تزال الحكومة رافضة التشريع الجديد بشأن تنظيم التركيبة السكانية ووضع اوزان نسبية لجنسيات المقيمين، اعرب النائب بدر الملا عن تفاؤله بأن يكون للحكومة رأي مغاير في الاقتراح بقانون الذي تقدم به وعدد من النواب لتنظيم التركيبة السكانية، وأن يتم اقراره في المداولة الثانية ليكون انجازا يسجل لمجلس الأمة. ونوه الى انه نقل الصورة خلال اجتماع لجنة الموارد البشرية امس مع الوزراء والجهات الحكومية، موضحا ان الاقتراح مرن جدا ويمنح تفويضات للحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة لتنظيم التركيبة السكانية. ولفت الى ان سمو الأمير دعا في الخطاب الذي وجهه للشعب الى ما يؤدي لسلامة تنظيم التركيبة السكانية، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بهذا القانون.