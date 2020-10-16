الخلافات النيابية تنذر بتعطيل «ضمان البنوك»

الأولى

اخذت التجاذبات النيابية- النيابية تتصاعد كحاجز قد يتعثر امامه مشروع قانون ضمان دعم البنوك المحلية للمتضررين من جائحة كورونا المرتقب اقرار مداولته الثانية في جلسة 20 اكتوبر الحالي، الا ان احتمالات مروره باتت محل شك، حيث دعا النائب بدر الملا الحكومة ورئيسة وأعضاء اللجنة المالية إلى مسايرة ما انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى لمشروع القانون بحيث يقتصر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتم تقليص مقدار مخصص الضمان من 3 مليارات دينار إلى المبلغ المناسب الذي يتراوح ما بين 250 إلى 500 مليون دينار. وقال الملا في تصريح للصحافيين إن الجلسة الماضية شهدت التصويت على حصر القانون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونهم الأطراف الضعيفة الذين يحتاجون ضمانا لما سيقترضونه من البنوك، واستبعاد العملاء الآخرين. وبين أن ما لفت نظره هو أن هناك توجها لإلغاء التسميات وإيجاد تسمية (المشاريع المتضررة) ما يعني أن مشروع القانون أعيد كما كان بل والأكثر من ذلك عدم وضع سقف للقروض التي يتم ضمانها. ورأى الملا أن إشراك المشاريع الأخرى مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني أن مشروع القانون سيتم رفضه في الجلسة القادمة. وأضاف أرجوكم لا تجعلوا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة شماعة لتمرير أي موضوع آخر، وليقتصر القانون عليه وحدها وعدم إشراك فئات أخرى فيه لأن ذلك سيؤدي حتما وبشكل واضح وجلي إلى رفض القانون. من جهته، قال النائب صالح عاشور ان تغيير عبارة العملاء الآخرين إلى عبارة العملاء المتضررين التفاف على قانون الضمان المالي المتوقع التصويت عليه في مداولته الثانية الاسبوع المقبل ويخالف توجه غالبية أعضاء المجلس. وقال: إذا كانت الحكومة ترغب في تمرير القانون لفئة معينة فلماذا لا تسقط القروض بجميع أنواعها عن جميع المواطنين حيث ان اجمالي قروض المواطنين أقل من مبلغ الضمان المرصود ثلاثة مليارات دينار.