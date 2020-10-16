الكويت: لن نسمح بدخول أي راكب دون تطبيق الاشتراطات الصحية

الأولى

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عالقين من جالية عربية في إحدى الدول الخليجية قادمين الى الكويت واستثنائهم من الشروط امر عار عن الصحة، مشيرا الى انه لا يوجد أي تدخل حكومي أو تنسيق لدخولهم الى البلاد. وشدد المزرم في تصريح صحافي على أن الكويت لن تتهاون في تطبيق القرارات الوزارية في هذا الصدد ولن تسمح بدخول أي راكب من دون تطبيق الاشتراطات الصحية. وقال: إن جميع الركاب القادمين الى الكويت يخضعون للاشتراطات الصحية المطلوبة وان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القرارات الوزارية ولن تسمح بدخول أي راكب دون تطبيق الاشتراطات الصحية. واضاف المزرم ان على الركاب القادمين تقديم شهادة فحص (PCR) معتمدة تثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن اجراء مسحات عشوائية بمطار الكويت للقادمين من مختلف الجنسيات. وتابع كما يفرض الحجر المنزلي على جميع القادمين لمدة 14 يوما مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط المتعلقة بالركاب الاجانب القادمين إلى الكويت من قائمة الدول المحظورة.