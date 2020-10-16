من «رحية».. إلى «النعايم»

الأولى

عادت للواجهة من جديد حوادث حرائق الاطارات المستعملة ولكن هذه المرة ليس في «رحية» بل على طريق السالمي وبالقرب من موقع السكراب في النعايم حيث أدى الاهمال الى تكوين مقبرة جديدة للاطارات اشتعلت أمس، الامر الذي أدى الى تدخل فرق الاطفاء لاخماد الحريق. وأعلنت قوة الاطفاء عصر أمس عن تعامل فرقها لمكافحة حريق نشب في موقع اطارات يمتد الى مساحة شاسعة، مؤكدة ان الجهود تبذل لعدم توسع رقعة الحريق وبالتالي صعوبة السيطرة على الموقع. وأكدت مصادر لـ«النهار» ان قوة الاطفاء والهيئة العامة للبيئة سبق أن حذرت من خطورة تجميع الاطارات بالقرب من سكراب النعايم، مشددة على ضرورة التدخل السريع لازالتها الا ان المحظور وقع امس باندلاع النيران فيها.