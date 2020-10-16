رئاسة أميركا.. تصويت مبكر لوأد «فتنة ترامب»

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واشنطن- الوكالات: ادلى 13 مليون اميركي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية في رقم قياسي يشير الى منافسة حامية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطي جو بايدن اللذان يتواجهان فجر اليوم في منظارة تباعد غير مسبوقة على قناتين تلفزيونيتين مختلفتين... (طالع ص 12)

وأفادت قناة سي ان ان الأميركية امس بأن 13 مليون ناخب أميركي أدلوا بأصواتهم بصورة مبكرة، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.

ولفتت القناة إلى أنه في نفس الوقت من الانتخابات الرئاسية في العام 2016، صوت 3.3 ملايين شخص في الانتخابات المبكرة فقط.

وقال الناخبون في عدد من الولايات إنهم انتظروا فترات طويلة في الطوابير، لساعتين وثلاث ساعات، قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بصورة مبكرة. وتسمح 28 ولاية أميركية، بالإضافة إلى واشنطن، بالتصويت شخصيا قبل يوم الانتخابات، وقد قالت القناة إن المخاوف من إرسال بطاقات الاقتراع عن طريق البريد دفعت بعض الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

ويتفوق الديموقراطيون بشكل ملحوظ على الجمهوريين في التصويت المبكر، وتظهر الاستطلاعات أن الجمهوريين يفضلون التصويت في يوم الانتخابات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكك مرارا بالتصويت عبر البريد، الذي طُرح في ظل تفشي جائحة كورونا على نطاق واسع في البلاد.

من جهة ثانية، شهدت الانتخابات الاميركية أمسية غير مسبوقة ضمن حملة انتخابية مليئة بالأحداث التاريخية حيث واجه المرشحان أسئلة الناخبين مباشرة لكن كل منهما على محطة تلفزيونية مختلفة.

ويشكل ذلك الفصل الأخير في مسلسل المناظرات التلفزيونية التي أطلقت بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب (74 عاما) إصابته بـكورونا في الأول من اكتوبر.

ويواجه الرئيس الأميركي الناخبين على مدى ساعة في فلوريدا لى محطة أن بي سي التلفزيونية فيما يطل منافسه الديموقراطي من ولاية بنسلفانيا، مسقط رأسه على شبكة أيه بي سي المنافسة. ويتقدم نائب الرئيس الأميركي السابق بفارق عشر نقاط تقريبا على المستوى الوطني في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر وخصوصا لكن بهامش أضيق في الولايات المتحدة التي تحسم نتيجة الانتخابات لأنها يمكن أن تنتقل