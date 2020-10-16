الصين تستعد للحرب.. و«الناتو» يتدرب على «سيناريو الرعب» النووي!

الأولى

عواصم- الوكالات: طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ، قوات بلاده إلى وضع كل تفكيرهم وطاقتهم في الاستعداد للحرب، فيما كشفت مصادر صحافية ألمانية أن برلين تجري تدريبات سرية مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي الناتو تحت اسم العصر المرن، لمواجهة ما قالت إنه سيناريو الرعب المتمثل بالحرب النووية.... (طالع ص 13).

وأثناء عملية تفتيش لقوات مشاة البحرية، التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في مدينة تشاوتشو، طلب شي من الجنود الحفاظ على حالة التأهب القصوى، ودعاهم إلى أن يكونوا مخلصون تمامًا، وأنقياء تمامًا، وموثوقًا بهم تمامًا.

وكان الغرض الرئيس من زيارة شي إلى قوانغدونغ هو إلقاء خطاب الأربعاء بمناسبة الذكرى الأربعين لمنطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة التي تأسست عام 1980 لجذب رأس المال الأجنبي.

لكن الزيارة العسكرية تأتي في الوقت الذي تظل فيه التوترات بين الصين والولايات المتحدة في أعلى مستوياتها منذ عقود حيث أدت الخلافات حول تايوان ووباء فيروس كورونا إلى خلق انقسامات حادة بين واشنطن وبكين.

إلى ذلك كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن سلاح الجو يجري مناورات تحاكي نشوب حرب نووية. وتشارك في التدريبات، التي تنطلق من قاعدة نورفينيتش في غرب ألمانيا، مقاتلات تورنيدو القادرة على حمل أسلحة نووية. ويعتقد أن قاعدة نورفينيتش تستخدم كمخزن بديل للقنابل الهيدروجينية الأميركية التي تسمى بي 61.

وأشارت بيلد إلى أن الرؤوس الحربية موجودة في قاعدة بوشل الجوية القريبة. ووصفت الصحيفة التمرين بالقاسي، مشيرة إلى أنه يشمل اختبار لأنظمة الدفاع الجوي في القاعدة التي تعتمد على صواريخ باتريوت.

وقالت إن التمرين يشمل إخراج الأسلحة النووية من منشآت التخزين تحت الأرض، ونقلها وتركيبها على متن الطائرات. وذكرت بيلد أن دول الناتو، ومنها ألمانيا تدرك أن خطر اندلاع الحرب النووية في الوقت الرهان أعلى من أي وقت مضى.