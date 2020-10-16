«الصحة»: تسجيل أدنى نسبة إصابة بـ «كورونا»

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دشنت وزارة الصحة امس حملة التطعيمات الموسمية ضد الأمراض التنفسية المعدية الانفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي النيموكوكال.

وقالت وكيلة وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف إن الحملة تنطلق للعام الخامس على التوالي في ظروف خاصة مع انتشار جائحة كورونا.

ولفتت الى أن الوزارة اعطت حوالي 150 ألف جرعة من لقاح الانفلونزا ونحو 75 ألفا من لقاحات الالتهاب الرئوي متوقعة زيادة الاقبال على التطعيم هذا العام نظرا لما يمثله كوفيد- 19 من خطر مضاعف على الصحة العامة.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند أن هذه الحملة تستهدف مسببات الإصابة بأمراض الشتاء التنفسية المعدية الأكثر شيوعا كالإصابة بفيروس الإنفلونزا وتحديدا الإنفلونزا (A(H1N1+ H3N2 وكذلك الإنفلونزا B والمسبب الآخر الأكثر شيوعا وهي بكتيريا المكورات الرئوية (النيموكوكال).

من جانبه، اكد رئيس قسم الصحة الوقائية بوزارة الصحة ابراهيم الصالح أهمية مبادرة المواطنين والمقيمين إلى أخذ التطعيمات والاهتمام بإجراءات وأنشطة وزارة الصحة خلال فصل الشتاء.

ودعا الجميع الى أخذ التطعيمات من أقرب مركز صحي مضيفا أن الوزارة حرصت على توريد 400 ألف جرعة كما تم توزيع أكثر من 100 ألف جرعة ضد الانفلونزا و70 ألف جرعة ضد الالتهاب الرئوي على 34 مركزا وقائيا إضافة إلى مواقع أخرى للتطعيم خارج الوزارة في المستشفى العسكري ومستشفى القطاع النفطي على أن يكون التطعيم في تلك المراكز خلال الفترة الصباحية.

من جانب آخر، سجلت نسبة حالات الاصابة بـ كورونا انخفاضا غير مسبوق بلغت 8?7? من عدد المسوحات اليومية حيث أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 746 إصابة جديدة بمرض كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 114015 في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 684 حالة. وقالت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7485.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ 24 ساعة الماضية بلغ 8554 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 809491. وكانت الوزارة أعلنت شفاء 610 إصابات في الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 105846 حالة.

