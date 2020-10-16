المؤبد لمصري شرع في قتل 5 أميركيين على الدائري السادس

الأولى

قضت محكمة التمييز بالحبس المؤبد لوافد مصري بعدما ثبتت ادانته بتهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش» والشروع بقتل 5 أميركيين على الدائري السادس واتلاف مركبتهم العسكرية.

الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية اعلنت في وقت سابق ان الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم إثر حادث تصادم متعمد بين مركبة كان يستقلها وهي مركبة نظافة تتبع إحدى شركات المقاولات المحلية بمركبة أخرى تقل خمسة من الأميركيين.

وأوضحت أنه «بعد التحقيقات الأولية عثر في مركبة المتهم على ورقة بخط يده تشير إلى تبنيه فكر ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي ومبايعته لهذا التنظيم، كما عثر على حزام ومواد يشتبه في أنها متفجرة تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابي».

وأشارت الوزارة إلى أنه «لم تلحق أي إصابات بالأميركيين من جراء الحادث، بينما أصيب المتهم بكسور نقل على إثرها الى المستشفى في حراسة أمنية».

