فرنسا: صباح الأحمد رجل سلام وقائد يحترمه العالم أجمع

وطن النهار

التقى سفير الكويت لدى فرنسا سامي السليمان أمس الخميس مع مدير ادارة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية كريستوفر فارنو وسلمه رسالة من صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

واعرب السليمان خلال اللقاء عن بالغ تقدير الكويت لتضامن فرنسا الأخوي وتعاطفها الرفيع والواسع الذي اظهرته فور الاعلان عن وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه.

وقال السليمان ان فرنسا اعربت عن تعازيها بعدة صور تمثلت في البيان الذي اصدره وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ثم زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي الى الكويت ولقائها بصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد حيث سلمت رسالة تعزية من الرئيس الفرنسي.

واشار الى زيارة مدير ادارة شمال افريقيا والشرق الاوسط بالخارجية الفرنسية لمقر السفارة لتسجيل كلمة في سجل العزاء الى جانب ردود فعل واسعة النطاق من مؤسسات المجتمع المدني في فرنسا ومختلف الاوساط الاجتماعية والاقتصادية والاعلام الفرنسي.

من جانبه وصف فارنو المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- بأنه رجل السلام و«القائد الذي يحترمه العالم اجمع».

وقال ان فرنسا بنت علاقات طيبة في عهد سمو الامير الراحل شملت المجالات كافة لاسيما على الصعيد السياسي والاقليمي والاقتصادي.

