ملك المغرب: تعزيز العلاقات مع الكويت

وطن النهار

تلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من اخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية اعرب فيها باسمه وباسم الشعب المغربي عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها جلالته على الحرص لتعزيز اواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة المغربية كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية المانيا الاتحادية الصديقة اعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني شعب جمهورية المانيا الاتحادية لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية المانيا الاتحادية الصديقة كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.

وتلقى سموه برقية تهنئة من الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة اعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية اندونيسيا الصديقة كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.

وتلقى سموه كذلك رسالة تهنئة من الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية اذربيجان الصديقة اعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا فيها على الحرص المشترك لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية اذربيجان الصديقة في مختلف المجالات كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من اورسولا فون لاين رئيسة المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي ومن سعادة شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اعربا فيها عن تهانيهما لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدين فيها على الحرص لمواصلة تعزيز العلاقات الوطيدة بين الكويت والاتحاد الأوروبي كما اعربا عن خالص تمنياتهما لسموه بدوام التوفيق والسداد.

من جانب آخر، تلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية اعرب فيها باسمه وباسم الشعب المغربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مشيدا جلالته بالاسهامات البارزة لسموه رحمه الله في الارتقاء بالنهضة التنموية التي شهدتها الكويت وبدوره البارز في خدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية ونصرتها، متمنيا جلالته لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى سموه رسالة تعزية من الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة اعرب باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية عن خالص التعازي والمواساة لسموه بوفاة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مستذكرا المناقب الكريمة لسموه رحمه ومسيرته الحافلة بالعطاء.

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس علي بنغو اونديمبا رئيس جمهورية الغابون الصديقة اعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي حكومة وشعب جمهورية الغابون لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مشيدا بالدور البارز لسموه رحمه الله في دعم القضايا الانسانية ونصرتها.

وتلقى سموه رسالة تعزية من الرئيس رمضان قديروف احمدوفيتش رئيس جمهورية الشيشان الصديقة اعرب فيها عن خالص التعازي لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مستذكرا مناقب سموه رحمه الله ومسيرته الحافلة بالعطاء كما ضمنها خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.

هذا وقد بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه المعزون من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل.

