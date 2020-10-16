«الهلال الأحمر»: 10 آلاف سلة غذائية لقطاع غزة

وطن النهار

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن البدء بتعبئة نحو 10000 سلة غذائية مقدمة من الهلال الأحمر للأسر الفلسطينية المتأثرة بتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في قطاع غزة.

وقال مدير ادارة الكوارث في الهلال الأحمر الفلسطيني في المحافظات الجنوبية عبدالعزيز ابو عيشة في تصريح صحافي لـ«كونا» «ان الهلال الأحمر الفلسطيني بدأ بتعبئة 10000 سلة غذائية ممولة من الهلال الأحمر الكويتي للتخفيف من معاناة الناس المتأثرة بوباء (كورونا المستجد)».

وأضاف ابو عيشة ان هذه المساعدات الغذائية «تستهدف الفئات الفلسطينية المتأثرة من جائحة «كورونا» والمحجورين ومن تأثرت اعمالهم اليومية بسبب حظر التجول والاغلاق الذي ادى الى زيادة في نسبة البطالة والفقر».

واوضح «ان المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر جاءت استجابة لنداء تم تقديمه نهاية اغسطس الماضي لجميع المؤسسات العربية والدولية عقب الاعلان عن تسجيل اصابات في المجتمع الفلسطيني بغزة».

وتقدم بالشكر الى الكويت قيادة وشعبا الى جانب الهلال الأحمر على سرعة استجابتهم لاغاثة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الاسرائيلي وتفشي وباء «كورونا» بين الفلسطينيين.

كما اعرب عن تعازيه الخالصة للكويت بفقدانها لأمير الانسانية المغفور له باذن الله سمو اميرالبلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد - طيب الله ثراه.

وسيقوم اعضاء الهلال الأحمر الفلسطيني بتوزيع السلات الغذائية على العائلات الفلسطينية الأسبوع المقبل.

