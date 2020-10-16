العقيل: اعتماد يوم للأسرة الخليجية

وطن النهار

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، الموافقة على تمديد العمل بالقانون الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي بمجلس التعاون الخليجي والقانون الاسترشادي الموحد للأشخاص من ذوي الاعاقة.

وقالت خلال اجتماعها مع وزراء الشؤون بدول مجلس التعاون عبر الاتصال المرئي، ان الاجتماع الخليجي ناقش القانون الاسترشادي لتمكين ذوي الاعاقة في الخليج وتم اعتماده في ديسمبر من عام 2018 لمدة سنتين تنتهي في ديسمبر 2020، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على ان يتم تمديده لمدة عامين آخرين مع دراسة امكانية ان يقر كقانون إلزامي وفقا لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي.

