«الأعلى للتخطيط»: 8.8 ملايين دينار اعتمادات لـ «الحكومة الإلكترونية»

وطن النهار

كشف تقرير المتابعة الصادر من الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أن برنامج الحكومة الالكترونية الذي تم اعتماده ضمن مشاريع خطة التنمية الانمائية الثانية الممتدة من 2015 الى 2020 يضم 11 جهة حكومية مختلفة بواقع مشروع لكل جهة ماعدا الإدارة العامة المركزية للإحصاء تشارك بمشروعين.

واوضح التقرير أن الاعتمادات المالية لهذه المشروعات تبلغ 8.8 ملايين دينار انفق منها فقط 29% خلا العام المالي 2019-2020، وهي نسبة متدنية قياسا إلى ما تم إنفاقه من العام السابق.

واكد التقرير أن نسب الإنجاز لم تتحرك تقريبا في جميع المشروعات خلال الربع الاخير من العام الحالي، الا في مشروع «ميكنة وتطوير وزارة الشؤون الاجتماعية» والذي تم إنجازه إضافة لمشروع «وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لاستمرارية الاعمال والكوارث الذي تم إنجازه منذ الربع الثالث من سنة الخطة 2019-2020. ولفت إلى أن هناك معوقات فنية تعترض مشروع «التعداد التسجيلي للكويت» فقد أفادت الإدارة المركزية للإحصاء بوجود بعض المعوقات الفنية المتمثلة في عدم جاهزية بعض جهات الدولة في الربط الآلي مع الإدارة وتأخر البعض الاخر في تسليم بيانها الكاملة، إضافة لمعوقات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما ان هناك معوقاً مالياً يتمثل في عدم إدراج ميزانية للمشروع هذا العام، في حين أفادت الهيئة العامة لشؤون الإذاعة بعدم كفاية ميزانية مشروعها. وتابع التقرير قائلاً: هناك افادات أخرى من بعض الجهات كوزارة التجارة التي بينت ان هناك معوقات إدارية متمثلة في بطء الدورة المستندية الخاصة بمشروع «مركز الكويت للأعمال 2»، وهي نفس المعوقات التي أوردتها وزارة العدل لتبرير تأخر مشروعها، في حين تأخر إنجاز مشروع «المنظومة الكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسية» نتيجة إرجاء ممارسة المشروع بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها العالم نتيجة فيروس 19 كوفيد وهو نفس سبب تأخر مشروع وزارة المالية ورغم منطقية سبب التأخر، إلا أننا نرى أن تعطل بعض الاعمال بشكل كامل لم يحدث إلا في الشهر الاخير من العام المالي وهو سبب لايعفي بالكامل من مسؤولية التأخير.

يذكر أن برنامج الحكومة الالكترونية يهدف لتطوير وتحسين الخدمات العامة ويقلل من التعامل المباشر وبالتالي يقلل من فرص الفساد وتخفيض الكلفة المباشرة وغير المباشرة مع التأكيد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في تقديم جميع الخدمات الحكومية من خلال البوابة الالكترونية للإنطلاق نحو الحكومة الذكية، علما ان الجهات التي لديها مشاريع في برنامج الحكومة الالكترونية «وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، الإدارة المركزية للاحصاء، الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات، وزارة الخارجية، وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، الهيئة العامة لشؤون الإعاقة.

