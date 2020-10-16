«التمييز» أيَّدت حكم المؤَّبد لوافد داعشي

وطن النهار

قضت محكمة التمييز بالحبس المؤبد لوافد مصري الجنسية عن تهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش» والشروع بقتل 5 أميركيين على الدائري السادس واتلاف مركبتهم العسكرية.

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المؤبد للمتهم، يذكر ان وزارة الداخلية قد اعلنت بان الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على المتهم ويحمل الجنسية المصرية، إثر حادث تصادم متعمد بين المركبة التي كان يستقلها وهي مركبة نظافة تتبع إحدى شركات المقاولات المحلية بمركبة أخرى تقل خمسة من الأميركيين، والذي تبين من أنه كان مفتعلاً من قبل المتهم».

وأوضحت الوزارة أنه «بعد التحقيقات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية المختصة عثر في مركبة المتهم على ورقة بخط يده تشير إلى تبنيه فكر ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي ومبايعته لهذا التنظيم.

