«بلدية الجهراء» رفعت 12 سيارة سكراب

وطن النهار

أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء فهد القريفه على مواصلة الجولات الميدانية لرفع السيارات المهملة التي تعمل على تشويه المنظر الجمالي للمحافظة، مؤكدا على أن المفتشين بالإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق لتحقيق إنسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي بمناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بمركز تيماء بالإدارة لرفع السيارات المهملة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وانتهاء فترة الإنذار لوضع الملصق اسفرت عن رفع 12 سيارة ووضع 23 ملصقا على سيارات مهملة فضلا عن تنظيف الساحات.

