«نزاهة» ثمَّنت إدراج مقرر دراسي عن جرائم الفساد في كلية الحقوق

وطن النهار

أعربت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن ترحيبها بموافقة جامعة الكويت على استحداث مقرر بكلية الحقوق بعنوان «جرائم الفساد في قانون الجزاء الكويتي».

وقال الأمين العام بالإنابة د. محمد بوزبر في تصريح صحافي أن استحداث هذا المقرر سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والثقافة بالقوانين والتشريعات التي ترتكز على مكافحة جرائم الفساد وزيادة عدد الدراسات البحثية والاكاديمية للنظر في تلك التشريعات ومدى إمكانية تحسينها وتسليط الضوء على أبرز مخاطر الفساد وسبل الوقاية منها ونشر وترسيخ ثقافة مكافحة الفساد إضافة إلى أنه سيعد مرجعا مهما في القانون الجنائي على مستوى الكويت.

وأشاد بدور منظمات المجتمع المدني في تبني المبادرات الوطنية والتشجيع لإنفاذها عبر دعم جمعية الشفافية لمقترح ومبادرة استحداث المقرر المقترح، مؤكدا تشجيع وتفعيل (نزاهة) المستمر لدور مؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وتوعية المجتمع بمخاطره وسبل الوقاية منه وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه. وأكد سعي «نزاهة» بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة مكافحة الفساد وقيم النزاهة والشفافية والمواطنة الصالحة.

