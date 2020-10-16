محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) .. نبيّ الرحمة والإنسانية

إيمانيات

إنّ أهمّ قدوة للإنسانية هم الأنبياء (عليهم السلام)، قال سبحانه: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ) (الأنعام/ 90). ويقول سبحانه في خصوص نبيّنا الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم): (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب/ 21). وقد تعرّضت القدوة الحسنة من أعداء الإنسانيّة على مرّ التاريخ إلى الإساءة وحملات التشويه، ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا حجب الشمس مهما حاولوا جاهدين. فنور الأنبياء (عليهم السلام) ونور خاتمهم النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ولن ينطفىء. إنّ رسالة الأنبياء الكبرى ودعوتهم الجامعة هي (الدِّين)، فهم جميعاً بُعِثوا ليبشّروا بديناً واحداً هو دين الإسلام، دين الخضوع والاستسلام لأمر الله تعالى، دين الهداية والإنقاذ للبشرية مع تفاوت في درجات التبليغ، واختلاف في منهج التعبّد والبناء الاجتماعي. ومع هذا التفاوت في الرسالات والدعوات الإلهيّة، فإنّ معالمهما الرئيسة جميعاً تتركّز في الرسالة الشاملة لهذا الدين، رسالة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم). فهي جميعاً قبس من أنوار هذا الدين، وتشكيلة عقائدية، وتشريعية من مادّة هذا المنهاج الكبير، وهي جميعاً تُسلَك كخطوات تمهيدية، ومبادئ تحضيرية لإعداد البشرية من أجل حمل رسالة هذا الدين، والإيمان بدعوته. لذا كان طبيعيّاً أن يوجّه الأنبياء - أصحاب الرسالات الكبرى، كموسى وعيسى (عليهما السلام) - أتباعهم إلى انتظار هذا الدين العظيم، لاعتناق دعوته، والتصديق برسالته، والإيمان بنبيِّه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

فالنبيّ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، قيمة إنسانية عليا والصفحة المشرقة في تأريخ الإنسانية. لقد اختصت هذه الشخصية العظيمة الفذة بسمات جليلة مكنتها لتحظى بالشرف الأعلى والمقام الرفيع، ومن هذه السمات، كونه خاتم الأنبياء، قال تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (الأحزاب/ 40). ومنه رقة القلب ولين الجانب، قال تعالى: (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران/ 159). ومنها ولايته على الناس، قال تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (الأحزاب/ 6)، أي أرأف بهم واعطف عليهم، إذ هو يدعوهم إلى النجاة وأنفسهم تدعوهم إلى الهلاك.

لقد حرص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على توحيد الناس تحت شعار (لا إله إلا الله) انطلاقاً من كون رسالته عالمية تهدف إلى هداية الناس جميعاً معتصمين بحبل الله مبتعدين عن النفاق والشقاق والتفرقة ما بينهم بواسطة نعمة الإيمان، وفي ذلك يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ* وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (آل عمران/ 102-103).

إنّ المهمة التي أُنيطت بالنبيّ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، مهمة خطيرة لتكوين أمة مثالية تتكون على مقتضى الأصول الاجتماعية القويمة، والمبادىء الأدبية الكريمة، وهذه المهمة الخطيرة ما كان الله ليعهد بها إلّا إلى رجل منحه شخصية تدرك قيمة ما يوحى إليه من أصول العلم وأسرار الحكمة، رجل يستطيع بقوة إرادته وحسن قيادته أن يجمع بين القلوب المتنافرة والنفوس المتناكرة، رجل ثاقب البصيرة استطاع أن يجمع الصفات التي يمتاز بها كبار القادة وأن يؤدي الرسالة العامة التي عُهد إليه بها على أكمل ما يمكن أن يكون من نجاح وبُعد أثر. عمل الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) طوال مدة حياته على توحيد المجتمع الإسلامي ورص صفوفه وتقويته وتقويمه من خلال دعامتين رئيسيتين هما: كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة. فقد اقترنت عقيدة التوحيد بالوحدة الإسلامية التي هي قاعدة القوة للمسلمين ومنطلق التقدم والتحرر والإبداع في العالم الإسلامي كله من أجل أن يكون الإسلام قوة عالمية كبرى تسهم في صنع مستقبل العالم بأسره، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاعتصام بحبل الله، قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) (آل عمران/ 103)، فحبل الله هو الطريق الذي يؤدي إلى وحدة الصف والكلمة لجميع المسلمين، ولا يكون ذلك إلا من خلال طاعة الله والتسليم له وطاعة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه.

