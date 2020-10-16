الأخلاق النبوية

إيمانيات

حفظ اللِّسان: إنّ مقياس معرفة الإنسان هو كلامه. فلا يمكنك أن تعرف الآخرين إلّا من بعد الاستماع إليهم. فلو استقرأنا الأحداث والمشاكل الاجتماعية، لرأينا منشأها لسان الإنسان. ففي البوادر الكلامية وتبادل المهاترات هي التي تبعث على توتر العلائق الاجتماعية وإثارة الضغائن والأحقاد بين أفراد المجتمع. وبما أنّ الإسلام يدعو إلى وحدة الصف ووحدة الكلمة وإثارة المحبّة والتعاون بين أفراد المجتمع، فقد حثّ على ما يساعد على بناء المجتمع الإسلامي ونهى عن كلّ ما من شأنه تفريق وحدة المسلمين. وبما للكلام من أثر في ذلك، نرى أنّ الشريعة الإسلامية دعت إلى التحلِّي بأدب الحديث وطيب القول، لأنّ ذلك دليل النّبل والكمال ومن آثاره إشاعة السّلام وتعزيز الأواصر الاجتماعية. فقد جاء في كتاب الله العزيز الكثير من الآيات المباركات لهذا الغرض منها قوله تعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا) (الإسراء/ 53). وقال سبحانه: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (البقرة/ 83). وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) (الأحزاب/ 70-71). وقد جاء رجل إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، أوصني. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): إحفظ لسانك. قال الرجل: يا رسول الله، أوصني. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): إحفظ لسانك. قال الرجل: يا رسول الله، أوصني. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): إحفظ لسانك، ويحك وهل يكبّ الناس على مناخرهم في النار إلّا حصائد ألسنتهم. وجاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رحم الله عبداً قال خيراً فغنم، أو سكت عن سوء فسلم». «فللكلام العفيف النبيل حلاوته ووقعه في نفوس الأصدقاء والأعداء معاً. ففي الأصدقاء ينمِّي الحبّ ويستديم الودّ ويمنع نزغ الشيطان في إفساد علائق الصداقة والمودّة. وفي الأعداء يلطِّف مشاعر العداء ويخفِّف من إساءتهم وكيدهم. لذلك نجد العظماء يرتاضون على حفظ ألسنتهم وصيانتها من العثرات والفلتات». الرحمة: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء/ 107). لقد ألِفَ الإنسانُ عبر تأريخه، أنّ ساسة الأُمم، وقادة الحروب تغلبُ على نفوسهم القسوة، وجفاف الطّبع - غالباً - بَيْدَ أنّ رسول الله محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) كان بعيداً عمّا اتّسم به هذا الفريق من البشر، فإن يكن (صلى الله عليه وآله وسلم) شديداً إلى أقصى حدود الشدّة، وقويّاً إلى أبعد مدَىً للقوّة، وحازماً إلى أبعد حدود الحزم، كلُّ ذلك حيث يتطلّب الموقف شدّةً وقوّةً وحزماً، وهو في الصبر - كذلك - قمة وفي الشجاعة يُطأطئُ الأبطال رؤوسهم بين يديه إكباراً لشجاعته، غير أنّه مع هذا وذاك يحتل القمّة في رحمته كما في سائر أخلاقه. ومن هنا فإنّه لأمرٌ عاديٌّ أن تجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعيناهُ تفيضان دمعاً، وهو يبكي رحمةً لمريضٍ يعاني من علّته، أو فقيدٍ افتقد، أو يتيم فقد أباهُ، بل إنّ نفسه العظيمة تتفجّر رحمةً حتى للحيوان إذا نَزَلَ به ظُلم، أو أذى.. وهذه بعض مصاديق رحمته (صلى الله عليه وآله وسلم): عن أنس بن مالكٍ قال: «إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسمعُ بكاءَ الصبي، وهو في الصلاة، فيقرأ السورة القصيرة والسورة الخفيفة». وعن ميسرة بن معبد قال: «إنّ رجلاً أتى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله! إنّا كنّا أهل جاهلية، وعبادة أوثان، وكنّا نقتلُ الأولاد، وكانت عندي بنتٌ، وكانت مسرورةً بدُعائي إذا دعوتُها، فدعوتُها يوماً، فاتّبَعَتني فمررتُ حتى أتيتُ بئراً من أهلي غير بعيدٍ، فأخذتُ بيدها، فوريتها - أخفيتها - في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاهُ يا أبتاهُ، فبكى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى وَكَفَ دَمعُ عينيه». وفي فتح مكة تتفجّر الرحمة من قلبِ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كالنبع الصافي فيشمل كلّ الذين آذوه واضطهدوه عبر سنواتٍ طويلةٍ حيث يقفُ بينهم فيقول: «أقوال كما قال أخي يوسف: لا تثريبَ عليكم اليوم يغفر اللهُ لكم، وهو أرحم الراحمين». وعن رحمته بالحيوان يقول عبد الرحمن بن عبد الله: «كنّا مع رسول الله في سفر، فرأينا حُمَّرَةٌ - طائر كالعصفور - معها فرخان لها، فأخذناهما، فجاءت الحُمّرة تَعرُشُ - ترفرف - فلمّا جاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: مَن فجعَ هذه بولدها، رُدّوا ولدها إليها». هذه بعض شواهد من رحمة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، حيث كان (صلى الله عليه وآله وسلم) مصداقاً لقول الله تعالى في كتابه العزيز: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة/ 128).