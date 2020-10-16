رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أيّامه الأخيرة

إيمانيات

للرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) مكانة عظيمة في دنيا الإسلام والمسلمين، فهو النبيّ الذي يأتي الوحي الإلهي من خلاله، وهو قائد المسلمين وملهمهم ومعلِّمهم ومربِّيهم ومحور حركتهم ورئيس دولتهم... لذا فإنّ لفقده ورحيله الأثر الكبير في حياتهم ومسيرتهم، فمن الممكن أن يؤدِّي ذلك إلى صدمة كبيرة، بل ردّة فعل غير محسوبة، لذا فإنّ الوحي الإلهي كان يعدّ المسلمين لما بعد حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويُمهِّد الطريق لتلقِّي نبأ وفاته كسنّة إلهية تعمّ الناس جميعاً، فالموت حقّ ولا رادّ لقضاء الله وقدره، والله سبحانه وتعالى هو الحيّ القيّوم والإيمان به يجب أن يكون ثابتاً سواء في حياة الرسول أو بعد مماته. وهناك آيات كثيرة تحدّثت عن الموت بشكلٍ عام، وأنّه سنّة ثابتة تشمل جميع البشر، منها قوله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (العنكبوت/ 57). ومنها آيات تشير إلى موت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنّه ليس بمُستثنى من ذلك، كقوله تعالى: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) (الزّمر/ 30-31). ومنها ما نزل بعد معركة أُحُد، والمحنة التي تعرّض لها المسلمون خلالها وجُرحَ الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها، وقد شاعَ بين المسلمين أنّه قد قُتِلَ، فجاء الوحي الكريم ليؤكِّد أنّ الأمر لله تعالى، وأنّ الدِّين باقٍ ببقائه، وأنّ موت الرسول يجب أن لا يؤثِّر في إيمان المسلمين؛ لأنّه مرتبط بالله تعالى، وهو ما جاء في قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) (آل عمران/ 144). ويبدو مِن بعض الروايات أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فهم مِن نزول سورة الفتح اقتراب أجلِه، فعن عوف، عن الحسن، قال: «لمّا نزل على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) (سورة النصر)، قال: قرب لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أجله وأُمِرَ بكثرة التسبيح والاستغفار». وكان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يُهيِّئ الناس لوفاته ورحيله تلميحاً وتصريحاً، كما جاء ذلك في العديد من الروايات، ومِن ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إني أوشك أن اُدعى فأُجيب، وإني تارك فيكم الثّقلين: كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنّ اللّطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يَرِدا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما». كما كان يُهيِّئ أهل بيته لذلك الحدث العظيم، فعن ابن عباس قال: «لمّا نزلت: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)، دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة، فقال: إنِّي نعيت إليَّ نفسي، قالت: فبكيت، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تبكي، فإنّك أوّل أهل بيتي لحوقاً، فضحكت».

وقد خرج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في أواخر حياته إلى البقيع، وهي مقبرة المسلمين بالمدينة، ودعـــــــــــــــــــا لأهـــل البقيع، مِن الأموات، وصلّى عليهم، واستغفر الله لهم طويلاً، ثمّ ذهب إلى قبور شهداء أُحُد فصلّى عليهم، وكأنّه يودِّعهم، فقد حدّث عقبة بن عامر الجهمي، قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلّى على قتلى أُحُد بعد ثماني سنين، كالمودِّع للأحياء والأموات، ثمّ اطلع المنبر فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنِّي بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإنّ موعدكم الحوض، وإنِّي لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا، وإنّي لستُ أخشى عليكم أن تُشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها». قال عقبة: وكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وبدأت علائم المرض تظهر على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو في بيت زوجته ميمونة، فكان يشكي وجعاً في رأسه، ثمّ انتقل إلى بيت زوجته عائشة، واستمرّ به المرض ثلاثة عشر يوماً إلى أن قُبض، وقد اشتدّ عليه المرض والوجع، وقد دخل عليه عبد الله بن مسعود، فوضع يده عليه ثمّ قال: يا رسول الله، إنّك لتوعك وعكاً شديداً، قال: أجل إنِّي لأوعك كما يوعك رجلان منكم، قال: قلت يا رسول الله، ذلك بأنّ لك أجرين، قال: أجل، أما إنّه ليس مِن عبد مسلم يصيبه أذى فما سواه إلّا حطّ الله به عنه خطاياه كما تحطّ هذه الشجرة ورقها. وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع وجعه ومرضه، يُكثِر من قراءة القرآن، والتسبيح والاستغفار، وينفق ما عنده في سبيل الله تعالى، فقد رُوي عن سهل بن سعد، قال: «كان عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبعة دنانير وضعهما عند عائشة، فلمّا كان في مرضه، قال: يا عائشة ابعثي بالذهب إلى عليّ، ثمّ أُغميَ على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك ثلاث مرّات، كلّ ذلك يُغمى على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويشغل عائشة ما به، فبعثت، يعني به، إلى عليّ فتصدّق به». وكان من أقواله في مرضه الذي ماتَ فيه: «أيّها الناس، لا تعلِّقوا عليَّ بواحدة، ما أحللتُ إلّا ما أحلّ الله، وما حرّمتُ إلّا ما حرّم الله». وكان من وصاياه في مرضه، كما عن أم سلمة، أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو في الموت جعل يقول: «الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم»، يجعل يقولها وما يفيض بها لسانه. وعن كعب بن مالك، قال: أُغمي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ساعة ثمّ أفاق، فقال: «الله الله فيما ملكت أيمانكم، ألبسوا ظهورهم، وأشبعوا بطونهم وألينوا القول لهم». واقترب الأجل من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان آخر عهده ما رُوي عن الإمام جعفر بن محمّد - الصادق - عن أبيه - الباقر - قال: «لمّا نزل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الموت، دعا بقدحٍ من ماء، فجعل يمسح به وجهه ويقول: (اللّهمّ أعنِّي على كَرْبِ الموت)، قال: وجعل يقول: (إدنِ منِّي يا جبريل، إدنِ منِّي يا جبريل) ثلاثاً». ثمّ فاضت نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو مستند إلى صدر عليّ، وهو الذي تولّى تجهيزه وتغسيله، والفضل بن عباس وأسامة يناولانه الماء ويساعدانه. وبعد أن تمّ تجهيزه وتكفينه، وُضِعَ (صلى الله عليه وآله وسلم) على سريره، فلمّا أرادوا الدخول والصلاة عليه، قال عليّ: ألا يقوم عليه أحد لعلّه يؤمّ، هو إمامكم حيّاً وميِّتاً، فكان يدخل الناس رسلاً رسلاً فيصلّون عليه صفّاً صفّاً ليس لهم إمام، ويُكبِّرون وعليّ قائم بحيال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: سلام عليك أيّها النبيّ ورحمة وبركاته. اللّهمّ إنا نشهد أن قد بلّغ ما أُنزل إليه ونصح لأُمّته وجاهد في سبيل الله حتى أعزّ الله دينه وتمّت كلمته. اللّهمّ فاجعلنا ممّن يتّبع ما أنزل الله إليه، وثبِتنا بعده، واجمع بيننا وبينه. فيقول الناس: آمين آمين. حتى صلّى عليه الرِّجال ثمّ النساء ثمّ الصِّبيان. وكان أوّل مَن دخل عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) بنو هاشم، ثمّ المهاجرون، ثمّ الأنصار، ثمّ سائر الناس حتى فرغوا، ثمّ النساء، ثمّ الصِّبيان. ثمّ لمّا أتمّ الناس الصلاة عليه وخرجوا، بدأت عملية دفن رسول الله في قبره الذي حُفر بداره، حفره رجل يُقال له: أبو طلحة، وهو حفّار أهل المدينة، فحفر له لحداً، ثمّ نزل إلى القبر وقام بدفن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) عليّ بن أبي طالب، يساعده في ذلك الفضل بن عباس ورجل أنصاري اسمه أوس بن خولى، كان قد شهد قبور الشهداء وطلب من عليّ الدخول معه، فأذن له.

وهكذا فقدت الإنسانية أعظم هادٍ وأجلّ مُربٍّ عرفته الأرض والسماء، ولكن بقيت رسالته خالدة، وبقي ذكرهُ وفكرهُ يشعّ على الناس، رحمة للعالمين. ما أحوجنا اليوم إلى تذكّر رسول الله إلى تذكّر خلقه العظيم وصبره وزهده وتواضعه وحلمه وعفوه ومحبّته ورقّته وحنانه ورأفته، قال تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم/ 4).

