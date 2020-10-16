الهجرة النبوية.. مدلولات كثيرة وعِبَر جليلة

إيمانيات

تمثّل الهجرة قاعدةً إسلاميّة في كلّ حالة يضغط فيها الأمر الواقع ليفرض على الإنسان أن يتنازل عن دينه، في عقيدتِه وشريعته وحركيّته. وقد قال تعالى وهو يتحدّث عن أولئك الذين ظلموا أنفسهم بحجّة أنّهم كانوا مستضعفين في الأر: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً * إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) (النساء/ 97-98). فالضعف في الإسلام ليس عذراً، فعلى الإنسان أن يحوّل حالة الضعف عنده إلى حالة قوة، فينطلق من مواقع الضعف إلى مواقع القوة ليحصل على حريته ويعمل على تثبيت إيمانه والتزامه فيما يدعو الآخرين إليه.

ثمّ يقول الله عزّوجلّ: (وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً) (النساء/ 100)، ليؤكّد الحقيقة التي تقول: إنّ قضيّة القوّة والضعف لا يُمكن أن تخضع للحدود الجغرافيّة التي تحيط بالإنسان وتضغط على حركته، بل يُمكن للإنسان أن يمتدّ إلى أماكن أخرى من الأرض، ليجد فيها السعة التي لا تضيق بنشاطه، والفرص التي يستطيع، من خلالها، أن يرغم أنف القوى الطاغية. ونحن نعرف أن أغلب حالات انتشار الإسلام في العالم كانت من خلال هجرة التجار المسلمين، والعلماء المسلمين الذي كانوا يهاجرون إلى أصقاع الأرض ليعرّفوا الناس الإسلام، ويقنعوهم به. فالإسلام لم يدخل كثيراً من البلدان بفعل القوة، وإنّما من خلال الإقناع والحكمة والموظة الحسنة.

إنّ الإسلام يريد أن يثير في نفوس العاملين أنّ اضطهاد الدعوة في أحد مواقع العمل، لا يعني استحالة الحركة؛ لأنّ هناك مواقع أخرى للحرّية يُمكن الانتقال إليها من أجل التحرّك بالإسلام إلى آفاق جديدة وانتصارات كبيرة، وربّما للعودة من جديد إلى الموقع الأساس بقوّة أكبر وقدرة أكبر على صناعة التغيير. وهكذا صنع رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابةُ معه، فقامت في المدينة الدولة الإسلاميّة الأولى، لتصنع للإسلام قوّته، وتؤكّد عزّته، ولتواجه كلّ التحدّيات الداخليّة والخارجيّة، وكان المسلمون في كلّ ذلك الوقت يعيشون التجربة تلو التجربة، حتّى أذن الله في نهاية المطاف بأن يرجعوا إلى مكّة ليفتحوها سلماً بلا قتال، وكان ذلك هو وعد الله عزّوجلّ: (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً) (الفتح/ 27).

إنّ مناسبة الهجرة النبويّة الشّريفة دعوة صارخة لنبذ كلّ أشكال الفِرقة والفتنة والفساد والظّلم الاجتماعي والاقتصادي والفكري، فمعنى الهجرة يطاول كلّ فعلٍ إنسانيّ إيجابيّ ومنتج وأصيل، لتصبح الهجرة عبادةً ترتبط بصميم إيمان المرء، كونها تعبّر عن عمليّة إصلاح مستمرّة لكلّ الواقع. وفي الحديث عن الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «المهاجر من هجر السيّئات، والمسلم من سلِم النّاس من يده ولسانه».

إنّ المسلمين اليوم بحاجة ماسّة لاستلهام كلّ معاني الهجرة النّبيلة في تحسين أوضاعهم، والعمل على وحدتهم وجمع كلمتهم، وتعزيز إخوّتهم الإيمانيّة، والكفّ عن ظلم بعضهم البعض، وهجران قول الزّور والبهتان والبغضاء والأحقاد، لنبصر عن وعي وتوازن ما يدور حولنا، وما نحن عليه اليوم من أوضاع، وما يواجهنا من أخطار وتحدّيات. وعلينا اليوم مسؤوليّة ضخمة في إعادة صوغ الشخصيّة الإسلاميّة الأصيلة، في ربط الأجيال بمناسباتها العظيمة ومحطّاتها التاريخيّة البارزة، ومنها الهجرة النبويّة المباركة، عبر تثقفيها وتوعيتها بالأسلوب الدّعويّ الهادف والهادئ، الّذي يحبّبها ويقرّبها من أصالة هويّتها، هذه الهويّة المهدّدة اليوم بالضّياع في متاهات فوضى الشّعارات والأساليب.

