غابة المصابيح الرقمية

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أنشأت، شركة «TeamLab»، وهي المجموعة الفنية الرقمية الرائدة في اليابان، تركيبات فنية جميلة في طوكيو وأماكن أخرى في اليابان، تختبر فيها حدود الفن التفاعلي، حيث تعرض أعمالا فنية تحوي موضوعات مثل: الماء والضوء والزخارف اليابانية التقليدية. معرض «غابة المصابيح» عبارة عن غرفة تشمل تراكيب رقمية مع مصابيح معلقة. وتم تصميم المعروضات بحيث تترابط بعضها مع البعض وتتفاعل مع بعضها البعض ومع زوار المعرض. وعندما يقوم الزوار بمشاهدة أو لمس المصابيح تتغير ألوانها ودرجاتها. ويمكن تجربتها من خلال موقع المتحف. في شرح حول أعماله الفنية المعروضة، قال فريق العمل الفني إنها «ليست رسوما متحركة مسجلة مسبقا ولا صورا». نريد استخدام التكنولوجيا الرقمية لتوسيع مفهوم الجمال. وعلى عكس الرسم المادي على لوحة من قماش، يمكن للتكنولوجيا الرقمية غير المادية أن تحرر الفن».