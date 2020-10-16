أيها السادة لماذا المقاطعة؟

الاخيرة

أمير جديد وعهد جديد فما الداعي لدعوة البعض لمقاطعة الانتخابات ومن بالفعل سيفرح ويستفيد من تلك المقاطعة - إن تمت - وما فائدة العملية الديموقراطية التي منحتنا حق اختيار الاخيار من المرشحين اذا كنا سنقاطع ونترك الساحة للأشرار؟!

المشاركة لم تعد خياراً بل واجباً وطنياً يجب أن يؤديه كل مواطن حفاظاً على مستقبل وطنه ولن ينفعنا في الغد البكاء على اللبن المسكوب بعد هدره ونرجو الا يصدق أحد قط ان المقاطعة قد أفادت من يقاطعون أو أن فيروس كورونا قد قرر إصابة من يقوم بالتصويت فقط.. شاركوا وصوتوا أصلحكم الله.. لا للقريب أو الحبيب بل للأصلح ومن يضع مصلحة الكويت لا مصلحته فوق كل شيء.

