طباعة الحبوب العلاجية بدلاً من شرائها!

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مع تقدم العمر وارتفاع معدلات الاصابة بالأمراض المزمنة، يتزايد عدد الذين يتناولون حبوبًا متعددة لعلاج حالات مرضية مختلفة، ويلاحظ أن بعض كبار السن كثيرا ما يحملون حقيبة أدوية صغيرة تكون فيها علاجات مختلفة يتناولونها على مدار اليوم.

واذ يشكل تعدد الأدوية وتعدد أوقات تناولها ازعاجا أو حتى صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النسيان والتشتت، سيكون من المريح والآمن أن يأخذ الناس حبة واحدة فقط في اليوم، توفر كل الأدوية المناسبة في وقت مناسب وبجرعة مناسبة.

وهذا ما ناقشه الباحث بالهندسة الكيميائية سمويل فادوداريا في مقال، اذ اعتبر تكنولوجيا طباعة الأدوية بطابعات ثلاثية الأبعاد يمكن أن تشكل حلا لهذه المشكلة، فبامكانها اطلاق الأدوية في الجسم بطريقة ذكية عبر احتوائها على طبقات عديدة، فبعد اطلاق الدواء الأول، تنكشف القشرة التالية من الحبة، ثم تذوب، وتطلق دواءً مختلفًا. ويستمر ذلك حتى تتم اذابة الحبة بأكملها.

لكن هذه التقنية الدوائية لن تفيد سوى عدد محدود جدا من المرضى، اذا تم انتاجها بكميات كبيرة، فكل مريض يحتاج لحبات متعددة خاصة به تناسب الأدوية التي يحتاجها ومواعيد تناولها ونظامه الغذائي الذي يصفه الطبيب والصيدلي ليتلاءم مع حالته الصحية.

وتساعد الطباعة ثلاثية الأبعاد للأدوية في انتاج عقاقير خاصة لأشخاص بأعينهم، ما يحسّن فعالية العلاج وكفاءته ويقلل من الآثار الجانبية عبر التحكم في المكونات بدقة لتناسب كل مريض على حدة، وهو ما قد يجعل الوصفات العلاجية المستقبلية عبارة عن مقادير علاجية محددة يمكن طباعتها في الصيدليات أو حتى في المنازل بشكل فوري، الأمر الذي من شأنه أن يغير من صناعة الدواء ويشكل ثورة في النظام الصحي الحديث.

وتمت الموافقة بالفعل على دواء مطبوع ثلاثي الأبعاد من قبل ادارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

وعلى الرغم من اجراء الكثير من الأبحاث بالفعل، فان هذا الشكل الجديد لانتاج الأدوية ما زال أمامه طريق طويل، ولا سيما أنه يتطلب موافقة الجهات الصحية والرسمية.

ربما في غضون 5 سنوات، سيحصل البعض منا على وصفة طبية لأقراص متعددة شخصية مصنوعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في الصيدليات المحلية. وسيأخذ الأشخاص الذين يعانون من حالات متعددة حبة واحدة مطبوعة ثلاثية الأبعاد في اليوم بدلاً من عدد كبير من الحبوب ينبغي أخذها في مواعيد محددة.

