مصر: الإعدام شنقاً عقوبة قتلة «فتاة المعادي»

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كشفت مصادر قانونية مصرية، عن العقوبة المنتظرة ضد المتهمين الثلاثة بقتل وسحل مريم محمد - 24 عاماً - في منطقة المعادي بالقاهرة بغرض سرقتها بالقوة، والمعروفة اعلامياً بـ«فتاة المعادي»، موضحين أن الاعدام شنقاً هو العقوبة التي حددها قانون العقوبات المصري في مثل تلك الجرائم. وأكد مصدر قانوني، أن الفيديوهات الخاصة بالواقعة والتي قادت أجهزة الأمن المصرية لمعرفة الجناة، تشمل عدة جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويطبق عليها العقوبة الأشد طبقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات، حيث ارتكب المتهمون جناية السرقة بالاكراه واستخدام القوة والشروع في خطف أنثى، بالاضافة الى القتل العمد وذلك طبقاً لنص المواد 234 من قانون العقوبات التي تنص على من قتل نفس عمداً من غير اصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا تقدمتها أو ارتبطت بها جناية أخرى. وقال الخبير القانوني أشرف ناجي، ان الشروع في الخطف والسرقة بالاكراه معاقب عليها طبقا لنصوص المواد 290 و314 من قانون العقوبات، كما يجب قانوناً أن تشدد العقوبة على هؤلاء المتهمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم البشعة والخطيرة في المجتمع المصري. ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بقتل فتاة المعادي أثناء سرقة حقيبتها بالقوة وهما يستقلان سيارة ميكروباص. وكشفت النيابة العامة، عن وجود 5 فيديوهات للواقعة، من كاميرات المراقبة الخاصة في الشارع تقاطع شارعي 86 والقناة بالمعادي، الذي شهد الحادثة، وتبيَّن من خلالها مرور السيارة التى استقلها المتهمان بسرعة فائقة، ما أدى الى حادث مصرع الفتاة، بعد سرقة حقيبتها بالقوة من قبل متهمين يستقلان سيارة ميكروباص. وتوضح الفيديوهات قيام المتهمين باستعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن الضحية في أحد شوارع المعادي، كما تتضمن الفيديوهات المجنى عليها «مريم» قبل الحادث بلحظات، وفيديو آخر للحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيبة وسحل الفتاة ما أدى لوفاتها.