كوكتيل «سوبرمان».. ما سر العلاج السريع للرئيس الأميركي؟

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قال أطباء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيه خليطا من دواء ريجينيرون، لكن ماذا يحوي هذا الدواء؟ وذكر الموقع الإلكتروني لجامعة كولورادو الطبية أن العلاج المصمم معمليا يقوم على الأجسام المضادة. وأضاف أن الدواء الذي تساهم في صناعته شركة ريغينيرون، ومقرها نيويورك، في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية. وقال إنه عبارة عن مزيج تجريبي من الأجسام المضادة. ولم توافق إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية في الولايات المتحدة على إقرار هذا الدواء حتى الآن لمعظم مرضى «كوفيد-19» في المستشفيات. لكن ترامب نال الدواء بموجب ما يعرف بـ«الاستخدام الرحيم». وبات السؤال الرئيس الذي يتمحور حول هذا الدواء: هل هو فعّال حقا؟ إن الأطباء الذين نفذوا التجارب السريرية على العلاج في كولورادو يعملون على قدم وساق للإجابة عن هذا السؤال. غير أن تعافي ترامب من المرض، في حال كان تاما، يمثل إجابة بالنسبة لكثيرين، بان الدواء ناجع. ويقود د. توماس كامبيل المتخصص في الأمراض الطبية في جامعة كولورادو الطبية التجارب السريرية لمعرفة قدرة مزيج دواء ريجينيرون. ويحمل الدواء اسما علميا هو «ريجن- كوف 2»، وهو علاج مألوف للغالية بالنسبة إلى د. توماس، الذي يشرف على تجارب سريرية في كولورادو بدعم من شركة ريجينيرون لفهم ومتابعة سلامة الدواء وفعاليته. ويحتوي علاج «ريجن- كوف 2» على نوعين من الأجسام المضادة تسمى «أحادية النسيلة». وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أحس بنفسه كما لو أنه «سوبرمان» بعد تناول أحد الأدوية التي كان يعالج بها ضد «كوفيد- 19».