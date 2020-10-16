تغييرات كبيرة في «زووم»

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أعلنت خدمة «زووم» لعقد مؤتمرات الفيديو أنها ستطرح ميزة التشفير من طرف إلى آخر اعتبارا من الأسبوع المقبل. ووفقا لموقع «غادغت 360»، سيتمكن جميع المشاركين دون استثناء استضافة نحو 200 مشارك في اجتماع بالاعتماد على ميزة التشفير من طرف إلى آخر. وتعتمد تلك التقنية على تحويل رسالة إلى رسالة سرية من قبل مرسلها الأصلي، وفك تشفيرها فقط من قبل المستقبل النهائي المقصود. وأوضح تطبيق «زووم» أن أن الميزة ستكون متاحة في البداية للمعاينة فنية، بحيث يمكن للمستخدمين تقديم ملاحظات إلى الشركة خلال 30 يومًا. وتعد تلك المرحلة، واحدة من أربع مراحل لتطبيق ميزة التشفير، إذ أشارت زووم إلى أنها تخطط لبدء المرحلة الثانية التي ستشمل إدارة أفضل للهوية والتشفير من طرف إلى طرف مع تكامل تسجيل الدخول الأحادي في العام 2021.