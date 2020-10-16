الحكومة تستجيب لتحذيرات اقتصادية من الإغلاق

مال وأعمال

كشفت مصادر مسؤولة وموثوقة لـ «النهار» عن أن الحكومة لا تنوي فرض اغلاق جديد في الوقت الحالي، مالم تتفاقم الأوضاع الصحية نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أراءً عدة قدمت للحكومة خلال الأيام الماضية، خلصت في مجملها الى التحذير من العودة للإغلاق لما له من تداعيات كارثية على كل القطاعات التجارية بالبلاد، حيث تمحورت تلك الاراء الاسترشادية في أن على الدولة أن تجبر الجميع على الإلتزام بالاشتراطات الصحية بدلاً من الذهاب مجدداً للحظر، إذ إنه يمكن فرض القانون لكن لا يمكن التعامل مع أزمة اقتصادية جديدة وسط جائحة تسبب في شح السيولة وخسائر غير طبيعية للمؤسسات المحلية الكبيرة والصغيرة.

وأشارت الى أن الحكومة تركز اهتمامها حالياً على توفير سيولة ملائمة للخروج من عنق الأزمة المالية، موضحة أن تراجعات النفط كان لها بالغ الأثر في تناقص الكاش. وقطعت المصادر مجدداً بقرب إصدار مرسوم ضرورة لقانون «الدين العام»، والذي سيوفر حلاً مؤقتاً لكن جيداً للسيولة المطلوبة.

ونوهت الى ان خفض التصنيف السيادي يمكن تداركه، فمازالت بنوك العالم تتهافت على اقراض الكويت نظراً لمصداتها المالية القوية.

وأخيراً خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها للكويت من AA2 إلى A1، بسبب التحديات التمويلية التي فرضتها جائحة كورونا، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة، إن استمرار عدم القدرة على استجابة الميزانية العامة لصدمات الايرادات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، يشير إلى فعالية أضعف للسياسة المالية العامة. وحسب التقرير، يعكس خفض التصنيف الائتماني للكويت زيادة في مخاطر السيولة للحكومة، وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت.

وأفاد التقرير بأن التخفيض يأتي على خلفية انخفاض السيولة، وعدم التوصل إلى اتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول إصدار قانون الدين العام المتوقف منذ 2017. وأرجعت الوكالة النظرة المستقبلية المستقرة إلى قوة الاقتصاد، ومخزون الأصول الضخم لدى الصندوق السيادي والتي يمكن اللجوء إليها. وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية «SWFI»، تراجعت أصول هيئة الاستثمار (الصندوق السيادي) بقيمة 58.3 مليار دولار من 592 مليار دولار مطلع العام الحالي، إلى 533.65 مليار دولار في مايو الماضي.

