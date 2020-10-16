الخام الكويتي ارتفع إلى 41.27 دولاراً

مال وأعمال

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي ، بواقع 44 سنتاً ليبلغ 41.27 دولاراً، مقابل 40.83 دولاراً، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول . وعالمياً، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، مع هبوط الدولار. وكانت أسعار الخام تراجعت أثر مخاوف هبوط الطلب حيث تأثرت معنويات المستثمرين باستمرار زيادة إصابات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما خفضت منظمة أوبك تقديراتها للطلب العالمي على الخام خلال العامين الحالي والمقبل، مع استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 2.2% ليصل إلى 43.36 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي بنحو 2.1% لتبلغ 41.04 دولاراً للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر الحالي.

