«G20»: فتح الاقتصاد يؤتي ثماره في التعافي

مال وأعمال

أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (جي 20) أن بوادر التعافي الظاهرة على النشاط الاقتصادي العالمي بدأت تؤتي ثمارها وذلك عقب معاودة فتح الاقتصاد تدريجيا بعد اغلاقه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وقالوا في البيان الختامي لاجتماعهم برئاسة المملكة العربية السعودية ان التوقعات المستقبلية من الانكماش الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي في عام 2020 نتيجة الجائحة جاءت بصورة أقل سلبية. وأكد الوزراء عزمهم الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف وسبل المعيشة ودعم التعافي الاقتصادي العالمي وتحسين متانة النظام المالي مع الوقاية من المخاطر السلبية.

وتعهدوا بمواصلة تيسير الحركة التجارية الدولية والاستثمار واكساب سلاسل الامداد المتانة لدعم النمو والانتاجية والابتكار وتوفير الفرص الوظيفية والتطوير مع اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل على الصعيد الدولي.

