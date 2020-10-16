«كورونا» يقود النفط للهبوط

مال وأعمال

انخفضت أسعار النفط، لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ أدى ارتفاع الجديد للإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود. وتعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا. وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي. والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.7 في المئة إلى 43.04 دولاراً للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المئة إلى 40.80 دولاراً. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق. وارتفع برنت في وقت سابق 0.4 في المئة وخام غرب تكساس 0.6 في المئة، ليواصلا مكاسب حققاها، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي.