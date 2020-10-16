الروضان تفقَّد مركز مراجعي «المحامين»

مال وأعمال

تفقد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أمس، فرع مركز خدمة تراخيص تجارية التابعة لخدمات وزارة التجارة في جمعية المحامين الكويتية للوقوف على جاهزية العمل فيه.

وأعلنت «التجارة « في بيان لها انها فتحت فرعا للوزارة يضم الخدمات التي يقدمها في مراكز الخدمة لمراجعي الوزارة في جمعية المحاميين الكويتية وذلك ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة في استكمال رؤية الكويت وتوسيع نقاط مراكز الخدمة لعملاء الوزارة.

وأضافت» التجارة» في بيان مشترك مع جمعية المحامين الكويتية انها ستستمر في تسهيل المراجعة على القانونيين والمحامين والعملاء من خلال توفير نقاط ومراكز خدمة لايمانها بدورها الرئيس في التطور التجاري وبيئة العمل التجاري والاستثماري لكونها الجهة المعنية بإصدار التراخيص ومراقبة الأنشطة والأعمال التجارية، مشددة على ان فتح مركز الخدمة للعملاء عبر مختلف المنصات التقليدية والالكترونية يحدث نقلة نوعية في القطاع التجاري بالكويت، مشيرة الى التطور الكبير في الخدمات الالكترونية في الفترة الاخيرة، واطلاق البوابة الالكترونية لمراجعي الوزارة كنموذج متقدم ومتطور.

وافادت « التجارة» بان الخدمات التي تقدمها للعملاء للمحامين والمتقاضين تقتصر على ما يتطلبه القانونيون، مشيرة الى انه سيتم التوسع في الخدمات من أجل تقديم خدمات بسهولة وسرعة تواكب التطلعات، وتطبيق نموذج في خدمة بيئة الاعمال القانونية داخل دولة الكويت.

بدوره ثمن رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان تعاون الدائم والمستمر بين الوزارة والجمعية، مشددا على تعميق أواصر التعاون بين الجمعية ووزارات الدولة المختلفة بما يحقق رؤية الجمعية 2021.

واوضح الشريان ان افتتاح مركز لوزارة التجارة والصناعة في الجمعية من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للزملاء المحامين وبخاصة مع انطلاق الشركات المهنية للزملاء المحامين.

وبين الشريان ان هذا التعاون المثمر والبناء لتيسير كافة الإجراءات على مراجعي الجمعية من المحامين والمتقاضين، حيث تكللت جهودهما بافتتاح مركز خاص بخدمات وزارة التجارة والصناعة في مقر جمعية المحامين الكويتية؛ وهو ما تثمّن معه الجمعية جهود معالي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، والسادة وكلاء وزارة التجارة والصناعة على ما قدموه من تيسيرات وتسهيلات.

