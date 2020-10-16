البورصة: تباين في الأداء وتراجع في السيولة بنهاية الأسبوع

مال وأعمال

سجلت المكاسب السوقية الرأسمالية للبورصة أرباحاً قدرها 67 مليون دينار تقريباً بالغة 34.121 ملياراً بنهاية تداولات الأسبوع، مقابل 34.054 ملياراً في بداية تداولات الأسبوع.

وسجل القطاع المصرفي ارتفاعاً قدره 92 مليون دينار من إجمالي المكاسب السوقية، بالغاً 20.110 ملياراً مقابل 20.018 ملياراً بداية الاسبوع والتي تشكل 66% من إجمالي المكاسب.

وقد دفعت الضغوط البيعية بورصة الكويت للتباين بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفض مؤشر السوق العام بواقع 12.4 نقطة بالغاً 5735.23 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.22 في المئة.

كما تم تداول كمية أسهم بلغت 311.8 مليون سهم عبر 12849 صفقة نقدية بقيمة 46.9 مليون دينار وارتفع مؤشر السوق الرئيس بواقع 5.6 نقاط ليبلغ 4457.71 نقطة بنسبة صعود 0.13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 238.2 مليون سهم تمت عبر 6335 صفقة بقيمة 33.4 مليون دينار.

وتقلصت سيولة السوق بنسبة 26.3% لتصل إلى 47 مليون دينار مقابل 63.79 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداول 32.2% لتصل إلى 311.89 مليون سهم مقابل 460.23 مليون.

وبدوره، انخفض مؤشر السوق الأول 21.9 نقطة ليصل إلى 6377.45 نقطة بنسبة هبوط 0.33 في المئة، كما انخفض مؤشر «50 رئيسي» بنحو 0.15 في المئة ليبلغ 4519.57 نقطة تمت من خلال بيع كمية 210.4 مليون سهم تمت عبر 5366 صفقة نقدية بقيمة 12.15 مليون دينار.

وقد استهل السوق تعاملاته الصباحية على اللون الأحمر، حيث هبط مؤشرها العام 0.37%، وتراجع السوق الأول 0.46%، وسجل المؤشران الرئيس و«رئيسي 50» انخفاضاً بنسبة 0.10% و0.13% على الترتيب. وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة، نحو 72.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2320 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.2 ملايين دينار. وجاء سهم «ثريــا» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 14.58%، فيما تصدر سهم «ريــم» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 19.31%. وحقق سهم «أهلي متحد- البحرين» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.74 مليون دينار مُتراجعاً 1.18%، بينما تصدر سهم «المدينة» نشاط الكميات بتداول 8.07 مليون سهم مُرتفعاً 6.04%.

