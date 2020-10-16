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مال وأعمال

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10 عملاء فازوا بسحوبات «الأهلي»


تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، أجرى البنك الأهلي الكويتي (ABK) أول سحب لعروض حملة الصيف الترويجية بعنوان: «انفق واربح هذا الصيف مع بطاقات الأهلي الائتمانية والمسبقة الدفع»، والتي تم إطلاقها الشهر الماضي. وقد تم إجراء السحب في المقر الرئيس للبنك، حيث فاز 10 عملاء من عملاء البنك المحظوظين وحصلوا على 500 دينار كويتي لكل منهم. وقد فاز بالسحب عن شهر أكتوبر كل من: محمد جاسم محمد المهنا، يوسف جعفر عباس حسن، أمير محمد حسن زارق، طاهر عمران كمال باشا، فهد يوسف سعود الصباح، عبدالمجيد حاجي حسين الشطي، فهد محمد المطيرات، عبدالعزيز القطامي، محمد طلق فرحان العازمي، خالد عبدالله احمد الحساوي.


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