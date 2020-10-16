«هيئة الأسواق» تجيز منح مكافأة للمُبلّغ عن الجرائم

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (105) لسنة 2020 الذي يقضي بتعديل بعض الأحكام والقواعد المتعلقة بتقديم البلاغات عن المخالفات والجرائم إلى الهيئة والواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وقد تضمّن القرار تعديلاً لبعض مواد الفصل الثالث (الإبلاغ عن المخالفات والجرائم وحماية المبلغ) والملحق رقم (5) (القواعد المنظمة لتلقي البلاغات وفحصها والتصرف فيها) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ويتناول التعديل في المجمل، إمكانية منح مدة إضافية مماثلة للمبلغ لاستيفاء البلاغ الناقص خلال هذه المدة، الاَلية التي يتم بموجبها تقديم البلاغ الكترونيا، تحديث للإجراءات المتبعة في البلاغات، من تقديم البلاغ إلى التصرف فيه، وسلطة الاعتماد، وما يتعلق بسجل البلاغات والتقارير الدورية، آلية التعامل مع البلاغات غير مستوفية الشكل، وإحاطة الإدارات في الهيئة بموضوع البلاغ غير مستوف الشكل، بحسب الاختصاص.

و تم إضافة مادة تجيز للهيئة منح مكافأة المبلّغ، على غرار بعض التطبيقات في التشريعات المقارنة، بحيث يشجع المعنيين على إبلاغ الهيئة عن المخالفات والجرائم التي تقع -في إطار اختصاص الهيئة، وتشجيعهم على تقديم بلاغ مستوفي الشكل يتضمن معلومات ووقائع جدية ينتهي التصرف به إلى ثبوت تحقق المخالفة، على أن يكون ذلك وفق النظام الذي يوضع لهذا الغرض.

