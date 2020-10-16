«زين السعودية»: 19 الحالي بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» عن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة، في زيادة رأسمال الشركة بطرح أسهم حقوق أولوية. وأوضحت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية «تداول»، أن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة ستبدأ بتاريخ 19 أكتوبر الحالي على أن تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 26 أكتوبر وتستمر مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى 29 أكتوبر 2020.

وأضافت الشركة أنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وأوضحت أنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.

وتابعت أنه كما سيقوم المستشارون الماليون ومدير الاكتتاب ومتعهدو التغطية لعملية الطرح «شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة العربي الوطني للاستثمار وشركة الراجحي المالية والجزيرة كابيتال وشركة الإنماء الاستثمارية وشركة الرياض المالية» بالتعهد بتغطية حقوق الأولوية في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

وأشارت الشركة، بالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب، إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ حتى لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بالبيع أو بالاكتتاب، وأقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي «زين السعودية»، أول أمس، زيادة رأس المال بنسبة 100.3%، من 4.487 مليارات ريال إلى 8.987 مليارات ريال، بطرح أسهم حقوق أولوية

