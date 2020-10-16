تريليون دولار حجم الرشى التجارية سنوياً

مال وأعمال

بينما يئن المواطنون بالدول النامية تحت الفقر يزداد مسؤولوها ثراء بسبب ما يحصدونه من رشى الشركات العالمية.

ويشير تقرير متخصص الى أن جائحة كورونا ترفع من مخاطر تزايد فساد الرشى التجارية بسبب الضائقة المالية والاضطراب في سلاسل الانتاج وتدفق السلع. وتتراوح تقديرات الرشى التي تدفعها الشركات سنوياً لمسؤولين، بين 400 مليار دولار وتريليون دولار.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير عن الرشى التي تقدمها الشركات العالمية لكسب العقود التجارية والصفقات، ان الصين واليابان والهند وسنغافورة تفتقر الى الهياكل القانونية التي تجرّم تقديم الرشى لمسؤولي الحكومات الأجنبية مقابل الحصول على عقود وصفقات تجارية.

وقالت المنظمة، ومقرها في برلين، ان العديد من الحكومات تغض الطرف عن الرشى التي تدفعها شركاتها لكسب عقود دولية، وان الرشى تأتي على حساب مشاريع حيوية في الدول النامية مثل الصحة والتعليم، كما تهدر الظاهرة ملايين الدولارات من الانفاق الحكومي مقابل منافع يحصل عليها حفنة من المسؤولين. ووفق المنظمة الدولية، فان كلاً من الولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا تأتي في مقدمة الدول التي تحارب فساد شركاتها وتعاقبها حينما تعتمد أسلوب الرشى في الحصول على صفقات دولية، وأن هذه الدول الثلاث تمثل نحو 16% من حجم الصادرات العالمية. وجرّمت اتفاقية الأمم المتحدة في عام 1997 رسمياً تقديم الشركات رشى مقابل الحصول على عقود تجارية.

وتستخدم العديد من الشركات العالمية الرشى كوسيلة سهلة لكسب العقود بدلاً من المنافسة الشريفة التي تنظر اليها كأسلوب مكلف ويضيع عليها العديد من الفرص التجارية الكبرى.

وتقدّر سوق العقود التجارية العالمية بنحو 14 تريليون دولار سنوياً، وتتراوح بين عقود البنية التحتية من الطرق والموانئ والاتصالات والمطارات، وصفقات توريد السلع التموينية والعديد من أوجه انفاق الميزانيات الحكومية في أنحاء العالم.

وتقدّر دراسة أصدرها الكاتب الأميركي ديفيد مونتيرو، حجم الرشى السنوية التي تقدمها الشركات لمسؤولي الحكومات وكبار المسؤولين سنوياً بنحو 400 مليار دولار سنوياً، لكن البنك الدولي يقدّرها بقيمة تريليون دولار. بينما تقدر منظمة الأمم المتحدة حجم الفساد العالمي سنوياً بنحو 2.6 تريليون دولار.

وعكفت شركات عالمية كبرى وذات سمعة متميزة في مجال الأعمال الصناعية والتقنية بالدول الرأسمالية على استخدام أسلوب الرشى في كسب العقود التجارية، بعض هذه الشركات تعرّض للمحاكمة والغرامات وبعضها لم تتم ملاحقتها قضائياً.

من بين الشركات الكبرى التي تعرضت للمحاكمة والغرامات خلال السنوات الأخيرة، كل من شركة سيمنز الألمانية التي تعرضت للمحاكمة بسبب تقديمها رشى لمسؤولين في الدول الفقيرة، وتم تغريمها 1.6 مليار دولار على قضايا فساد عديدة، من بينها قضية دفع رشاوى لوزراء في بنغلاديش في سبيل الحصول على عقود شبكة الهواتف النقالة «تيليتوك».

كما تعرضت شركة رولزرويس البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة ومحركات الطائرات لغرامات مالية في كل من بريطانيا وأميركا بلغت قيمتها 800 مليون دولار في عام 2017. وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات البريطانية لمكافحة قضايا الفساد أن الشركة البريطانية العريقة كانت تستخدم شبكة من الوسطاء في أنحاء العالم لتسويق منتجاتها عبر دفع رشى للمسؤولين عبر هؤلاء الوسطاء.

وحذّر مدير منظمة الشفافية العالمية في بريطانيا، روي دونالدسون، من مخاطر تزايد عمليات الرشى والفساد التجاري بسبب الضائقة التي تخلقها جائحة كورونا والاضطراب الذي حدث في سلاسل الانتاج، وهو ما أجبر شركات وحكومات على الاعتماد على شركات جديدة في السوق ليست لديها سجلات واضحة لتلبية النقص.

