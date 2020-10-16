جائحة «كورونا» فتحت مجالات للتحايل

مال وأعمال

قالت جيل روجرز، الخبيرة في شؤون الشفافية التجارية، ان الضغوط المالية التي يعيشها موظفو الشركات والحكومات ربما ترفع مخاطر الفساد، اذ أنها تجبرهم على خرق القوانين. أما الخبير آرون هتمان فيرى، قال في تعليقات لمجلة «فاينانسيرويرلد وايد» البريطانية، إن هناك ثلاثة عوامل ترفع من مخاطر فساد الرشى خلال الفترة القاسية التي يعيشها العالم تحت وطأة جائحة كورونا: الأول، أن الجائحة خلقت شحاً في السلع الضرورية.

أما العامل الثاني، فهو استخدام الحكومات والشركات وسطاء في الحصول على بعض السلع والمنتجات بعد تحطم سلاسل التوريد التقليدية. أما العامل الثالث، فهو التدفق الهائل للسيولة والسلع من قبل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الاغاثة الدولية للدول النامية.

