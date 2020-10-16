%40 من سكان العالم تحت خط الفقر

مال وأعمال

الفقير يزداد فقراً والثري يزداد ثراءً.. ربما تكون من أكثر المقولات اثارة للجدل، لكنها باتت واقعاً تجسده الأرقام بالفعل في عصر الوباء الذي عمق الفجوة بين عالمين مختلفين تماماً.

وخلال فترة تفشي الوباء، ارتفع اجمالي ثروة مليارديرات العالم بنحو 25% ليصل الى أعلى مستوياتها على الاطلاق عند 10 تريليونات دولار، بينما على الجانب الآخر من المتوقع أن يكون 2020 شاهداً على أول زيادة في معدل الفقر المدقع منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998.

وفي حين قادت قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة - التي عززتها تداعيات «كورونا» - ثروات أثرياء العالم لأعلى، كانت قوى الصراع وتغير المناخ تعمق جراح الفقراء بدافع الوباء.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر المدقع عالمياً في عام 2020 لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، اذ يفاقم تأثير الوباء من تغير المناخ وأشياء أخرى، بحسب تحذيرات صادرة عن البنك الدولي.

ويقع حوالي ربع سكان العالم تحت خط الفقر البالغ 3.20 دولارات يومياً، كما أن هناك 40% تقريباً من سكان العالم يعيشون دون خط 5.50 دولارات يومياً.

ومن ناحية أخرى، قفزت ثروة أثرياء العالم الى 10.2 تريليونات دولار بنهاية يوليو الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 27.5% مقارنة مع المستوى المسجل في بداية أبريل الماضي والبالغ 8 تريليونات دولار.

وتقف ثروات أغنياء العالم بذلك عند مستوى قياسي جديد، كونها تتجاوز القمة السابقة والبالغة 8.9 تريليونات دولار والتي تم تسجيلها في أواخر عام 2017، بحسب تقرير مشترك صادر عن البنك السويسري «يو بي اس» ومؤسسة «بي دبليو سي».

