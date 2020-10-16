الخمسان: ديوانية شعراء النبط منارة في الكويت

علم ومعرفة

لم تكن ديوانية شعراء النبط مجرد مبنى، ولم تكن فكرة بدون روح، لكنها منذ تأسيسها عام 1977م، كانت منارة للشعر والشعراء، تخرج فيها عشرات بل مئات الشعراء.

مدير ديوانية شعراء النبط وأمين السر نصار الخمسان الذي واكب نشأتها وترعرع فيها بل ويعتبر ابن الديوانية قال ان ديوانية شعراء النبط ميراث حضاري مهم يحمل طابعنا الاجتماعي، مشيرا الى أن الجميع يتفق على أنها السبب في حفظ جانب مهم وحيوي من التراث الكويتي، والشعراء النجوم والمخضرمين اما ظهروا عبر برامجها أو كانت تسكنهم أمنية الظهور في أحد برامجها.

وتعد الديوانية هي الأولى من نوعها في المنطقة ومبناها صمم بروعة هندسية مميزة.

على شكل خيمة في الصحراء لترمز الى التاريخ والتراث والأصالة.

وأضاف الخمسان أن رسالة الديوانية مازالت مستمرة نظرا لدورها الكبير في حفظ الهوية الوطنية، ولهذا كانت البادرة الطيبة الكريمة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ببناء صرح للشعر النبطي، ايمانا من سموه بدور الديوانية في حفظ التراث الأصيل الزاخر بالعطاء.

ولإدراك سموه رحمه الله لدورها الحيوي فقد كان سموه يزورها باستمرار، ويثني على عطائها في رفد الشعر وتشجيع الشعراء وكان ينظر اليها على أنها صرح مهم لايمكن الاستغناء عنه.

وقد سار على هذا النهج سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد الذي قدم للديوانية كل الدعم، وحرص على زيارتها، لما لها من أثر فاعل في المجتمع الكويتي.

وأكد الخمسان ان رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد في افتتاح مشروع تطوير ديوانية شعراء النبط، ينم عن اهتمام سموه الكبير بدور الديوانية في المحافظة على الهوية الكويتية وعلى امتداد تراثنا الأصيل للأجيال الحاضرة والقادمة.

واستذكر نصار الخمسان دور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وضع الدعائم الأساسية للديوانية لايمانه العميق بأن الشعر النبطي يمثل روح الشعب ووجدانه وتفكيره من خلال التشبع بالثراث والعمل على رقي الكلمة..

وقال الخمسان ان ديوانية شعراء النبط لها قانون ينظم عملها، وتسير وفق نهج قانوني لاتحيد عنه، ولها ضوابط ومحددات تتواءم مع خط رسالتها وأهدافها.

وشدد على أن الديوانية ستستمر في خط سيرها في الحفاظ على الموروث الشعري، ودعم الشعراء واحتضانهم بالاضافة الى دورها المهم في توثيق الشعر النبطي، مشيرا الى أن الديوانية لها برامجها في التلفزيون والاذاعة وهي تتبع الديوانية ويشارك في هذه البرامج الشعراء أعضاء الديوانية.

وأوضح أن ديوانية شعراء النبط ليست فقط برنامجا تلفزيونيا لمجموعة من الشعراء يلقون الشعر والادب الشعبي على اختلاف فنونه بل هي مؤسسة ثقافية حملت على عاتقها تدوين الشعر وحفظه في مكتبة واكبت التطور التكنولوجي في التدوين أولا فأولاً بدءا من التدوين بالكتابة والطباعة الى التدوين المصور والمسجل صوتيا.

الى ذلك احتوت ديوانية شعراء النبط المواهب الشعرية والأدبية وقدمت لهم الدعم من خلال برامجها في الاذاعة وعلى شاشة تلفزيون الكويت فخرجت الديوانية اسماء لامعة في مجال الشعر والادب الشعبي على مستوى الكويت والمنطقة.

كذلك عملت الديوانية على ربط المجتمع بتراثه من خلال المهرجانات التي تقيمها في المناسبات تقدم من خلال مختلف الفنون الشعبية فحفظتها من الاندثار بفعل ما تشهده الحياة من تطور تكنولوجي استثمرته الديوانية لتعزيز الأدب الشعبي بدلا من دثره.

وأشار الخمسان أن دول الخليج تحرص على الاهتمام بالشعر النبطي والشعراء ايمانا منها بأهمية الحفاظ على هذا الموروث الحيوي، ونحن في الكويت أولت القيادة السياسية اهتماما بالغا بالشعر عبر دعمها لديوانية شعراء النبط التي يجب أن تبقى كما كانت منارة للشعر والشعراء. داعيا الى الاهتمام بها والحفاظ على وجودها وكيانها.

