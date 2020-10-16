تحت إشراف «الألسكو» الإعلان عن الفائزين بجائزة «كتارا» للرواية العربية

علم ومعرفة

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السادسة، والتي تقام هذه المرة عن بعد، وتحت اشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وفاز في فئة الروايات العربية المنشورة كل من: الشيخ أحمد البان من موريتانيا عن روايته «وادي الحطب»، وابراهيم نصر الله من الأردن عن روايته «دبابة تحت شجرة عيد الميلاد»، وفاتن المر من لبنان عن روايتها «غبار 1918»، وفتحية دبش من تونس عن روايتها «ميلانين»، ومحمد المخزنجي من مصر عن روايته «الرديف»، وتبلغ قيمة كل جائزة 60 ألف دولار أميركي، اضافة الى ترجمة الروايات الفائزة الى اللغة الانكليزية.

وفي فئة الروايات غير المنشورة فاز كل من: الأزهر الزناد من تونس عن روايته «الناطور»، والدكتور سعيد العلام من المغرب عن روايته «عذراء غرناطة: حب بين مدينتين»، وسالم محمود سالم من مصر عن روايته «حدث في الاسكندرية»، وغازي حسين العلي من سورية عن روايته «مرسيدس سوداء لا تخطئها عين/ كوميديا وطنية»، ونجيب نصر من اليمن عن روايته «نصف انسان»، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار، وسيتم طباعة الأعمال الفائزة وترجمتها الى اللغة الانكليزية.

وفاز في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي، 5 نقاد وهم: الدكتور أسامة أيوب عليمي من مصر عن دراسته «التمثيل السيميو-كولونيالي في السرد الروائي النسوي/ أحلام مستغانمي نموذجا/»، والدكتور عبد المالك أشهبون من المغرب عن دراسته «صورة «الأنا» و«الآخر» «في مرايا روايات الهجرة»، والدكتور علوي أحمد صالح الملجمي من اليمن عن دراسته» البناء الثقافي للعالم الروائي: سيميائيات العالم الممكن في رواية أرض المؤامرات السعيدة لوجدي الأهدل»، والدكتور محمد اسماعيل اللباني من مصر عن دراسته «تجليات المنحى التداولي في السرد.. غسان كنفاني أنموذجا»، والدكتور مصطفى النحال من المغرب عن دراسته «تمثيل الواقع في السرد الروائي: دراسة نظرية ونصية»، وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دولار أميركي، كما تتولى لجنة الجائزة طبع الدراسات ونشرها وتسويقها.

أما في فئة رواية الفتيان ففاز الدكتور مهدي صلاح الجويدي من مصر عن روايته» القبعات الثلاث»، ومحمد محمود العكشية من فلسطين عن روايته»2222»، وناظم مزهر من العراق عن روايته «أجنحة النار»، والدكتورة ندى جمال صالح من الأردن عن روايتها «قاهر قراصنة السند»، وهدى بوهراوة من الجزائر عن روايتها» نحو النور»، وتبلغ قيمة كل جائزة 10 آلاف دولار، حيث سيتم طباعتها ونشرها.

وفي فئة الرواية القطرية المنشورة فاز عبد الرحيم الصديقي من دولة قطر عن روايته « مدينة وثيقة عشق» وذلك من أصل 15 رواية ترشحت عن الفئة الخامسة التي أضيفت للجائزة اعتبارا من الدورة الخامسة، وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف دولار أميركي، اضافة الى ترجمة الرواية الفائزة الى اللغة الانكليزية.

وعبر الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في كلمة مسجلة له عن بالغ سروره باعلان نتائج جائزة كتارا للرواية العربية، في دورتها السادسة، والتي تقام هذا العام عن بعد، وفق متطلبات الاجراءات الاحترازية المتخذة في كل انحاء العالم للوقاية من فيروس (كوفيد-19).

وتوجه السليطي بالتهنئة للفائزين بجوائز كتارا للرواية العربية في فئاتها الخمس، متمنيا التوفيق في الدورات القادمة لمن لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة وعبر عن جزيل الشكر والعرفان للجنة تحكيم الجائزة على مابذلوه من جهود مضنية في اختيار الأعمال الفائزة، وفي ختام كلمته جدد التزام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، الكامل بمعايير النزاهة والشفافية في كل مراحل الجائزة، ذلك الالتزام الذي جعل جائزة كتارا للرواية العربية في مقدمة الجوائز الأدبية العربية.

من جهتها، ألقت الدكتورة حياة القرمازي مديرة ادارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، كلمة مسجلة أعربت من خلالها عن سعادتها بقرار المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا رفع التحديات التي فرضتها جائحة كرونا وعقد هذه الدورة السادسة لجائزة كتارا للرواية العربية عن بعد، لتكون دورة استثنائية بجميع المقاييس.

وقالت إن قرار كتارا بقيام جائزة كتارا للرواية العربية يؤكد حرص المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا على استمرارية هذه الجائزة، رغم دقة الظرف الاقليمي والعالمي، لتكون في الموعد، وتسهم في تجسير الفراغ الكبير الذي أحدثته الأزمة الصحية وما انجر عنها من قرارات الحجر الصحي، وتأجيل المهرجانات، والغاء التظاهرات الثقافية، والعروض الفنية، وما تسببت فيه هذه القرارات من حالات اليأس والاحباط لدى شريحة كبيرة من الجمهور المستهلك للثقافة، وكذلك لدى عدد مهم من المبدعين والمهتمين من الكتاب والروائيين والفنانين، الذين تحولوا الى عاطلين مؤقتين عن العمل، والأداء الثقافي لأجل غير مسمى.

