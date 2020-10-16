العبدالجليل كرَّم فنانين تشكيليين كويتيين وعرباً افتراضياً

علم ومعرفة

كرم أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل الفنانين التشكيليين المشاركين في المعارض الفنية الافتراضية وهي معرض (الكويت بيتنا) الحر المقام في ابريل الماضي، ومعرض (صيفنا أحلى) المقام في سبتمبر الماضي والذي خُصصا لموضوع العمارة والتراث في الدول العربية وذلك بمنحهم شهادات تقدير الكترونية.

يذكر أن عدد المشاركين في المعرض الأول بلغ 58 فنانا من الكويت والدول العربية، فيما شارك 220 فنانا كويتيا وعربيا في المعرض الثاني وبمجموع أعمال فاق الـ 300 تضمن لوحات ومنحوتات تم عرضها على حساب kwti_artist في تطبيق انستغرام.

وقال العبدالجليل ان هذا التكريم مستحق لجميع من شارك وساهم في رسم البهجة لدى الجمهور وكسر الجمود الاجتماعي الذي فرضته سياسات مواجهة وباء كورونا، مثمنا تعاون الحركة التشكيلية الكويتية و العربية مع الأمانه العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمقاومة الوباء، والدور الذي قامت به الفنانة التشكيلية ابتسام العصفور كمنسق للمعرضين.

