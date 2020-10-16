برامج تاريخية لجمعية «آثار البحرين» تنطلق أكتوبر الحالي

علم ومعرفة

?

أصدرت جمعية تاريخ وآثار البحرين برنامجها التاريخي الثقافي للموسم رقم 67، وذلك للعام 2020-2021. وستدمج برامجها حسب الظروف المتاحة ما بين الحضور المباشر أو البث الالكتروني فقط حسب تعليمات المملكة الموقرة.

تنطلق أولى محاضرات الموسم الأربعاء (21 أكتوبر 2020،) وسوف يكون البث عبر الفضاء الالكتروني زووم، وهذه هي المرة الأولى التي تبث محاضرات الجمعية الكترونيا منذ 60 عاما، فيما بثت أولى المحاضرات الالكترونية في تاريخ الجمعية في 14 من سبتمبر 2020.

ونوه رئيس مجلس ادارة جمعية تاريخ وآثار البحرين، الدكتور عيسى أمين الى أن البرنامج يهدف الى بيان عراقة تاريخ مملكة البحرين مما يضعها في مقدمة الدول في المنطقة التي تبدي اهتماما بارزا لتاريخها وتراثها العريق والمحافظة على نشر التوعية الثقافية فيما بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقال امين بان هناك رغبة من الدول الخليجية لحضور الفعاليات ولكن نظرا لظروف كورونا وجدنا ان نعزز من الاهتمام إلكترونياً بجميع الفعاليات.

وحث الدكتور عيسى أمين عبر النهار كل المهتمين بالثقافة والتراث والتاريخ مملكة البحرين بمختلف تشعباته ومجالاته على حضور الفعاليات المختلفة لهذا الموسم.

