ترامب: بايدن «فقد عقله» ويجب منع ترشحه!

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واشنطن- الوكالات: شهدت الانتخابات الاميركية أمسية غير مسبوقة ضمن حملة انتخابية مليئة بالأحداث التاريخية حيث واجه المرشحان للرئاسة الأميركية دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن أسئلة الناخبين مباشرة لكن كل منهما على محطة تلفزيونية مختلفة. ويشكل ذلك الفصل الأخير في مسلسل المناظرات التلفزيونية التي أطلقت بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب (74 عاما) إصابته بـ»كورونا» في الأول من اكتوبر.

ويواجه الرئيس الأميركي الناخبين على مدى ساعة في فلوريدا فجر اليوم على محطة «أن بي سي» التلفزيونية فيما يطل منافسه الديموقراطي من ولاية بنسلفانيا، مسقط رأسه، على شبكة «أيه بي سي» المنافسة. وهاتان الولايتان الحاسمتان كان فاز فيهما الملياردير الجمهوري في 2016 فيما تظهر استطلاعات الرأي راهنا أن جو بايدن (77 عاما) متقدم فيها.

ويتقدم نائب الرئيس الأميركي السابق بفارق عشر نقاط تقريبا على المستوى الوطني في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر وخصوصا لكن بهامش أضيق في الولايات المتحدة التي تحسم نتيجة الانتخابات لأنها يمكن أن تنتقل من حزب الى آخر.

واعتبر ديفيد كانون استاذ العلوم السياسية في جامعة ويسكونسن، وهي ولاية حاسمة أيضا، أن ترامب بسبب تخلفه في استطلاعات الرأي «بحاجة الى تغيير زخم هذه الانتخابات. هو بحاجة للمناظرات أكثر من بايدن». ورأى أن فكرة تنظيم برنامجين منفصلين في الوقت نفسه تبدو «سيئة فعلا» مضيفا «انها خسارة حقيقية للديموقراطية».

وعاد الرئيس الأميركي بعد تعافيه من مرض «كوفيد-19» قائلا حتى أن بات «لديه مناعة»، للقاء الحشود اعتبارا من الاثنين وعقد ثلاثة تجمعات انتخابية في ثلاثة أيام في فلوريدا وبنسلفانيا وأيوا. واتهم دونالد ترامب الذي انتقد بقسوة خصمه جو بايدن بأنه «سياسي فاسد» خلال تجمع حاشد في دي موين بولاية أيوا وقال إنه «لا ينبغي حتى السماح له بالترشح» للبيت الأبيض. وأضاف «جو فقد صوابه» مثيرا الضحك لدى الحاضرين من أنصاره. وتابع «إذا فاز، فإن اليسار الراديكالي سيحكم البلاد إنهم مدمنون على السلطة. وليكون الله في عوننا اذا حصلوا عليها».

بعد رحلة إلى أوهايو الاثنين ثم إلى فلوريدا الثلاثاء لم يكن لدى بايدن الذي كان نائب الرئيس خلال رئاسة باراك أوباما سوى حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت على جدول الأعمال.

وكان ترامب رفض منذ الأسبوع الماضي وحتى قبل نشره نتيجة سلبية لفحص الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، المشاركة في مناظرة ثانية كانت مقررة امس حين أعلن المنظمون أنها ستكون افتراضية كإجراء احتياطي تحسبا لاحتمال أن يكون لا يزال ينقل العدوى. وقال ترامب «لن أضيع وقتي». وجاء الإعلان عن إصابة الرئيس التي أثارت صدمة بعد أقل من ثلاثة أيام على مناظرته الأولى مع جو بايدن. وتواجه المرشحان آنذاك على مدى تسعين دقيقة على المسرح فيما نزع الحاضرون في القاعة من المقربين من ترامب الكمامات، وبينهم السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب التي أصيبت لاحقا أيضا بالفيروس.

ورفض بايدن الذي يتخذ احتياطات شديدة في مواجهة الفيروس يرى الجمهوريون أنه يبالغ فيها، إرجاء موعد المناظرة الثانية كما اقترح فريق ترامب. وقال بايدن انذاك انه من غير الوارد تغيير الجدول الزمني المحدد منذ فترة طويلة تماشيا مع «سلوك ترامب الغريب الاطوار».ولاتزال المناظرة الثالثة مقررة في 22 اكتوبر في ناشفيل في ولاية تينيسي.

