فوتشي يؤكد أن الرئيس «لم يعد معدياً» وميلانيا تكشف إصابة بارون ترامب بـ«كورونا»

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واشنطن- الوكالات: أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوتشي، أنه يتوقع أن يكون هناك أقل من 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا «الآمن والفعال» متاحا بحلول نهاية العام، كما تحدث عن وضع ترامب الصحي. وأضاف أنه حتى في حالة تحديد كل لقاح تم اختباره على أنه آمن، فإن الجدول الزمني لإدارة اللقاح على نطاق واسع سيكون في نهاية الربع الأول من 2021. ودعا كبير خبراء الصحة في الولايات المتحدة الناس إلى «محاولة إبقاء النوافذ مفتوحة»و»لا تخف من ارتداء قناع في منزلك إذا لم تكن متأكدًا من أن الأشخاص في المنزل» غير مصابين. وعن صحة ترامب، قال فوتشي إن ترامب لم يعد ينشر العدوى بـ«كورونا» ويمكنه حضور الجلسة المقبلة مع «إن بي سي» نيوز دون تعريض الآخرين للخطر. ويأتي حديث فوتشي بعد تأكيد الرئيس الأميركي أنه أحس بنفسه كما لو أنه «سوبرمان» بعد تناول أحد الأدوية التي كان يعالج بها ضد «كوفيد 19».

الى ذلك كشفت سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب أن ابن الرئيس الأميركي بارون، البالغ من العمر 14 عاما، أصيب بفيروس «كورونا». وقالت ميلانيا في بيان «تأكدت المخاوف عندما ثبتت إصابة بارون بمرض «كوفيد 19» ولكن لحسن الحظ هو صبي قوي، ولم تظهر عليه أي أعراض». وتحدثت ميلانيا عن إصابة بارون في نص نشرته على موقع البيت الأبيض بعنوان: «تجربتي مع كوفيد 19». وقالت إنها بعد تأكد إصابتها والرئيس بالفيروس منذ أسبوعين: «أول شيء فكرت فيه هو ابننا». وأضافت «شعرت براحة كبيرة عندما لم تثبت إصابته في المرة الأولى»، ولكنها استمرت في التفكير في اليوم التالي، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. وقالت «من جهة شيء كنت سعيدة أننا مررنا نجن الثلاثة بهذه التجربة حتى نتمكن نبقى مع بعض ويرعى بعضنا البعض».

