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ماتيس يرفض دعم ترامب


رفض وزير الدفاع الأميركي السابق جيم ماتيس امس تأييد الرئيس دونالد ترامب في الحملة الانتخابية مع أنه خدم في إدارته، داعيا الناخبين إلى اختيار رئيس يتمتع بـ«المؤهلات» ويشعر بـ«العطف». وقال ماتيس في مؤتمر افتراضي نظمه معهد لوي في سيدني «سأرفض اقتراحكم دعم مرشح» وأضاف ممازحا أن «لسان الجنرالات المتقاعدين يجب أن يتقاعد أيضا خلال الحملة الانتخابية». لكن الجنرال لم يتردد في تحديد الصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس وقال «ما أبحث عنه لدى رئيس هو المؤهلات والعطف» وأضاف «ما سأنظر إليه هو الطبع والمؤهلات والعطف والتعاطف مع السكان كل السكان». واستقال ماتيس في ديسمبر 2018 بعد يوم من إعلان الرئيس ترامب انسحابا أحاديا من سورية من دون التشاور مع حلفاء واشنطن في القتال ضد تنظيم «داعش».


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