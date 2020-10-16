أوروبا على «شفا الكارثة».. وباريس «مغلقة»

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: فرضت فرنسا حظر التجول ليلا، في حين عمدت دول أوروبية أخرى إلى إغلاق المدارس وإلغاء عمليات جراحية واستدعاء جيوش من طلبة الطب للعمل وسط ضغوط هائلة على السلطات التي تواجه أسوأ سيناريو لارتفاع حالات «كورونا» مع دخول فصل الشتاء.

ومع وصول حالات الإصابة الجديدة فيها إلى حوالي 100 ألف يوميا، تجاوزت أوروبا، بفارق كبير، الولايات المتحدة التي تشهد تسجيل أكثر من 51 ألف إصابة في المتوسط يوميا.

واثر تسجيل الحالات قفزات سريعة في فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون حظر التجول ليلا لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من يوم السبت في باريس ومدن رئيسة أخرى مما يؤثر على ما يقرب من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 67 مليون نسمة. وقال ماكرون في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي إن حظر التجول سيوقف مؤقتا «الحفلات حيث يتجمع 50 أو 60 فردا، والأمسيات الاحتفالية لأنها للأسف عوامل تسرع من انتشار المرض» وأضاف «سوف نتجاوز هذا إذا تماسكنا» ومضى يقول «علينا أن نتحرك» وأشار إلى أن فرنسا لم تفقد السيطرة على الفيروس لكنه أضاف «نحن في وضع مقلق». وتكثف بولندا تدريب العاملين بالتمريض وتدرس إقامة مستشفيات ميدانية عسكرية وستحول موسكو العديد من الطلبة إلى نظام التعليم عن بعد في حين تغلق أيرلندا الشمالية المدارس لمدة أسبوعين. وقال باول جريزسيوسكي خبير المناعة في بولندا التي سجلت 6526 حالة إصابة و116 حالة وفاة «ليس لدي أي معلومات طيبة. نحن على شفا كارثة».

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها اتفقت وزعماء ولايات ألمانيا الست عشرة، على إجراءات أكثر صرامة دون أن تورد تفاصيل. وقالت «نحن بالفعل في مرحلة النمو المتسارع، فالأرقام اليومية تظهر ذلك».

وفي لشبونة، لم يُفاجأ مشجعو كرة القدم بعد أن ثبتت إصابة قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بالفيروس قائلين إن الجائحة أظهرت ببساطة أن الجميع معرض لخطر الإصابة، وأن الرياضيين المشهورين ليسوا استثناء.

وحولت جمهورية التشيك، أعلى دول أوروبا إصابة بالفيروس بالنسبة لعدد السكان، المدارس إلى نظام التعليم عن بعد وتخطط لاستدعاء آلاف من طلبة الطب وتخفض المستشفيات حالات التدخل الطبي غير العاجل لإخلاء أسرة للمرضى.

ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، ارتفاع عدد الحالات في أيرلندا الشمالية بأنه «مقلق للغاية» وزادت الحكومة القيود في ثلاث مقاطعات على الحدود.

في غضون ذلك، منحت روسيا، التي سجلت زيادة يومية قياسية في الحالات، موافقة الجهات التنظيمية على لقاح ثان.

