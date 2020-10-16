مولر حقق باحتمال تورط بنك مصري في تمويل ترامب

عربيات ودوليات

اتلانتا- الوكالات: لأكثر من ثلاث سنوات، حقق المدعون الفيدراليون في ما إذا كانت الأموال المتدفقة من خلال بنك مصري مملوك للدولة يمكن أن تدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملايين الدولارات التي تبرع بها لحملته الانتخابية قبل أيام من فوزه في انتخابات الرئاسة 2016، حسبما أفادت شبكة «سي ان ان» نقلا عن مصادر مُتعددة مطلعة على التحقيق. وفحص التحقيق الذي سبق تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر ما إذا كانت هناك مساهمة خارجية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءًا مهمًا، لكن خفيًا عن يد مولر. وظل التحقيق سريًا لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقًا كاملاً من مبنى محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن حتى يتمكن فريق مولر من التعامل مع سجلات البنك المصري في إجراءات محكمة مغلقة عقب أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى. لكن والتحقيق أغلق هذا الصيف دون توجيه اتهامات، ولم يتم الإشارة إليه علنا ??من قبل.