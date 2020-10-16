باريت: عفو الرئيس عن نفسه «مسألة غير محسومة»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اكدت مرشحة الرئيس الأميركي لعضوية المحكمة العليا إيمي كوني باريت إن مسألة تمكن الرئيس من العفو عن نفسه «غير محسومة». وتعرضت باريت لأسئلة من النواب خلال جلسات استماع في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ قبل التصويت على قبول ترشيحها للمنصب، وخصوصا حول ما قاله الرئيس دونالد ترامب حين أعلن أن لديه «سلطة مطلقة» للعفو عن نفسه في إطار صلاحياته التنفيذية المتعلقة بالرأفة. وحول سؤال عما إذا كان الرئيس يمكنه أن يعفو عن نفسه إذا كان مدانا أجابت باريت أن «المسألة لم تحدث أبدا في تاريخ التقاضي» وأضافت أن «هذا الأمر قد يطرأ وقد لا يحدث.. لكنه سيستدعي تحليلا قانونيا بشأن نطاق سلطة العفو» وقالت إنها لا تستطيع التصريح برأي في ذلك الشأن «لأن التصريح سيكون في قضية غير محسومة لم تواجهها في خبرتها القضائية».