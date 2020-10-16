الرئيس الصيني لجيشه: استعدوا للحرب

عربيات ودوليات

هونغ كونغ- الوكالات: طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ، قوات بلاده الى «وضع كل تفكيرهم وطاقتهم في الاستعداد للحرب» في زيارة لقاعدة عسكرية في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية بحسب وكالة انباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأثناء عملية تفتيش لقوات مشاة البحرية، التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في مدينة تشاوتشو، قالت «شينخوا» ان شي طلب من الجنود «الحفاظ على حالة التأهب القصوى»، ودعاهم الى ان يكونوا «مخلصون تماماً، وأنقياء تماماً، وموثوقاً بهم تماماً».

وكان الغرض الرئيسي من زيارة شي الى قوانغدونغ هو القاء خطاب الأربعاء بمناسبة الذكرى الأربعين لمنطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة التي تأسست عام 1980 لجذب رأس المال الأجنبي ولعبت دوراً حيوياً في مساعدة الاقتصاد الصيني ليصبح ثاني اكبر اقتصاد في العالم.

لكن الزيارة العسكرية تأتي في الوقت الذي تظل فيه التوترات بين الصين والولايات المتحدة في اعلى مستوياتها منذ عقود حيث ادت الخلافات حول تايوان ووباء فيروس كورونا الى خلق انقسامات حادة بين واشنطن وبكين.

وأبلغ البيت الأبيض الكونغرس الأميركي انه يخطط للمضي قدماً في بيع ثلاثة انظمة اسلحة متطورة الى تايوان، وفقاً لما ذكره احد مساعدي الكونغرس بما في ذلك نظام الصواريخ المدفعية عالي الحركة (HIMARS). وفي رد صارم من بكين، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليغيان واشنطن الى «الالغاء الفوري لأية خطط لمبيعات اسلحة لتايوان» وقطع جميع «العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان».

وعلى الرغم من ان تايوان لم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ابداً، الا ان السلطات في بكين تصر على ان الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزء لا يتجزأ من اراضيها حيث يرفض شي نفسه استبعاد القوة العسكرية للاستيلاء عليها اذا لزم الأمر.

ورُغم رفض الحكومة الصينية فقد توطدت العلاقات بين واشنطن وتايبيه في ظل ادارة دونالد ترامب. وفي اغسطس اصبح وزير الصحة والخدمات الانسانية اليكس عازار اعلى مسؤول اميركي يزور تايوان منذ عقود، عندما سافر الى الجزيرة ظاهرياً لمناقشة الوباء.

