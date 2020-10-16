«الناتو» يتدرب على «سيناريو الرعب» النووي

عربيات ودوليات

برلين - الوكالات: كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية ان برلين تجري تدريبات سرية مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي «الناتو» تحت اسم «العصر المرن»، لمواجهة ما قالت انه «سيناريو الرعب» المتمثل بالحرب النووية. وذكرت الصحيفة الواسعة الانتشار في المانيا ان سلاح الجو يجري مناورات تحاكي نشوب حرب نووية. وتشارك في التدريبات، التي تنطلق من قاعدة نورفينيتش في غرب المانيا، مقاتلات «تورنيدو» القادرة على حمل اسلحة نووية.

ويعتقد ان قاعدة نورفينيتش تستخدم كمخزن بديل للقنابل الهيدروجينية الأميركية التي تسمى «بي 61» وأشارت «بيلد» الى ان الرؤوس الحربية موجودة في قاعدة «بوشل «الجوية القريبة.

وقالت ان التمرين يشمل اخراج الأسلحة النووية من منشآت التخزين تحت الأرض، ونقلها وتركيبها على متن الطائرات. وذكرت «بيلد» ان دول الناتو، ومنها المانيا تدرك ان خطر اندلاع الحرب النووية في الوقت الرهان اعلى من اي وقت مضى.

